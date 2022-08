Σύζυγος Πεσκόφ: “Η Τατιάνα Νάβκα δεν έχει εισέλθει στην Ελλάδα”

Ανακοίνωση στην οποία διαψεύδεται ότι η σύζυγος του Ντμίτρι Πεσκόφ βρίσκεται στην Ελλάδα εξέδωσε το μεσημέρι της Κυριακής το υπ. Προστασίας του Πολίτη και ο αρμόδιος υπουργός, Τάκης Θεοδωρικάκος. «Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ανακοινώνει ότι η Τατιάννα Νάβκα, σύζυγος του Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπροσώπου του Κρεμλίνου δεν έχει εισέλθει στην Ελλάδα, καθώς σε βάρος της ισχύει το μέτρο απαγόρευσης εισόδου σε χώρες Σέγκεν. Οι εικόνες της που παρουσιάζονται στα social media είναι από άλλη χώρα», αναφέρεται στην ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα.

The wife of Dmitri Peskov, Putin’s spokesperson and warmonger, is in Greece right now, enjoying her European summer vacation.

This isn’t right.

Via @KremlinTrolls pic.twitter.com/gG4Ff4eBga

— Visegrád 24 (@visegrad24) August 20, 2022