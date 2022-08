Σάνα Μάριν χορός: Φινλανδές “ξεσαλώνουν” όπως… η πρωθυπουργός τους

Γυναίκες στη Φινλανδία δημοσιεύουν βίντεο όπου χορεύουν ενώ «ταγκάρουν» την πρωθυπουργό Σάνα Μαρίν. Εκατοντάδες Φινλανδές δημοσίευσαν σύντομα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα οποία φαίνονται να χορεύουν, για να υποστηρίξουν την πρωθυπουργό Σάνα Μαρίν, αφότου ενεπλάκη σε ένα σκάνδαλο όταν εμφανίστηκε βίντεο στα οποία χορεύει σε ένα πάρτι σε ιδιωτικό σπίτι και σε ένα κλαμπ με έναν τραγουδιστή.

Τα βίντεο των γυναικών που χορεύουν και διασκεδάζουν με φίλους που δημοσιεύτηκαν με το hashtag «αλληλεγγύη με τη Σάνα» εμφανίστηκαν όταν η πρωθυπουργός αντιμετώπισε κριτική για τη συμπεριφορά της όταν διέρρευσαν δύο βίντεο στα οποία τραγουδά και χορεύει σε ένα πάρτι με φίλους και ένα άλλο σε ιδιωτικό VIP δωμάτιο γνωστού κλαμπ στο Ελσίνκι.

“Solidarity with Sanna”

Women in Finland are posting videos of themselves partying while tagging Prime Minister Sanna Marin. pic.twitter.com/Bl1M4r0bky

— Megha Mohan (@meghamohan) August 20, 2022