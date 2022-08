Σάνα Μαρίν πάρτι: Ο ροκ τραγουδιστής έλυσε τη σιωπή του

Ο νεαρός τραγουδιστής που έγινε… πέτρα του σκανδάλου, λόγω του κοντινού χορού με τη Φινλανδή πρωθυπουργό Σάνα Μαρίν, έλυσε τη σιωπή του. Και, επιβεβαίωσε τα λεγόμενα της Σάνα Μαρίν, ότι δεν υπάρχει τίποτα το ύποπτο μεταξύ τους και ότι επρόκειτο απλά για έναν χορό. Ο Olavi Uusivirta, 28 ετών και γνωστός τραγουδιστής στη χώρα του, δήλωσε στη Daily Mail «με το χέρι στην καρδιά», ότι με την πρωθυπουργό είναι απλά φίλοι και ότι τίποτα απρεπές δεν συνέβη ποτέ μεταξύ τους. Ο νεαρός επιβεβαίωσε δηλαδή με μία ημέρα καθυστέρηση τα όσα είχε πει η πρωθυπουργός, η οποία χθες μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Ελσίνκι, αρνήθηκε ότι τη φίλησε στον λαιμό ο τραγουδιστής Olavi Uusivirta, και είπε ότι απλώς της μιλούσε και ότι ίσως τη φίλησε στο μάγουλο, σε φιλικό κλίμα.

«Εάν με φιλήσει κάποιος στο μάγουλο, δεν υπάρχει κάτι απρεπές ή κάτι που δεν μπορώ να διαχειριστώ ή να πω στον σύζυγό μου», είπε η Σάνα Μαρίν στους δημοσιογράφους, σύμφωνα με το BBC. Από την πλευρά του, χθες, ο γνωστός στη Φινλανδία τραγουδιστής αρκέστηκε να απαντήσει: «Λοιπόν, δεν μου αρέσει να σχολιάζω τα προσωπικά μου θέματα και τι κάνω στον ελεύθερο χρόνο μου. Ευχαριστώ και καλό Σαββατοκύριακο!». Σήμερα ωστόσο έδωσε… διευκρινίσεις.

Η 36χρονη Μαρίν, παντρεμένη και μητέρα ενός παιδιού, εθεάθη σε κλαμπ λίγο μετά τις 02:30 τα ξημερώματα της 7ης Αυγούστου, με τα χέρια της γύρω από τον λαιμό ενός άνδρα -ο οποίος, σύμφωνα με φινλανδικά Μέσα, είναι ο τραγουδιστής και συνθέτης Olavi Uusivirta. Οι δυο τους φαίνεται να χορεύουν… κολλητά, με τον Uusivirta να φέρνει το πρόσωπό του στον λαιμό της Φινλανδής πρωθυπουργού και να έχει βάλει το χέρι του στη μέση της. Το νέο βίντεο έρχεται μία ημέρα μετά την άρνηση της Σάνα Μαρίν ότι πήρε ναρκωτικά, έπειτα από τη δημοσιοποίηση βίντεο που την έδειχναν να παρτάρει με φίλους σε ένα σπίτι.

Μάρτυρες που βρίσκονταν στο κλαμπ λίγο αφότου η Μαρίν και η παρέα της κατέφθασαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, είπαν ότι την είδαν να χορεύει με τον ίδιο τρόπο με «πολλούς» άνδρες. «Οι φίλοι μου και εγώ αναρωτιόμασταν αν είναι πραγματικά παντρεμένη. Το δαχτυλίδι πάντως φαινόταν ακόμα εκεί», είπε ο μάρτυρας. Ένας άλλος πρόσθεσε: «Η Σάνα χόρεψε στενά με τουλάχιστον τρεις διαφορετικούς άνδρες. Βρέθηκε επίσης στην αγκαλιά δύο διαφορετικών ανδρών. Τοποθέτησε το χέρι της δίπλα σε έναν άνδρα και εκείνος την κράτησε απαλά από το μπράτσο». Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Μαρίν έμεινε στο κλαμπ τουλάχιστον μέχρι τις 04:30 π.μ., πριν αναχωρήσει για το σπίτι της.

A new video of Prime Minister Sanna Marin’s “party scandal” appeared in Finland today.

Seiska writes that Marin, who is married and has been in that relationship for 18 years, was seen in many questionable situations.

Iltalehti has a sound expert confirming “flour-gang”. pic.twitter.com/Nj5A71R8Rd

— Visegrád 24 (@visegrad24) August 19, 2022