Ντάρια Ντούγκινα Ρωσία: Η στιγμή που ο «εγκέφαλος του Πούτιν» αντικρίζει νεκρή την κόρη του

Οι Ρώσοι επιβεβαίωσαν ότι η γυναίκα που σκοτώθηκε στα περίχωρα της Μόσχας ήταν η κόρη του Αλεξάντρ Ντούγκιν. Η Ντάρια Ντούγκινα σκοτώθηκε από έκρηξη στο αυτοκίνητό της, όπως επιβεβαίωσε η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσίας. Η Ντάρια Ντούγκινα, κόρη του υπερεθνικιστή φιλοσόφου Αλεξάντρ Ντούγκιν ο οποίος είναι γνωστός και ως ο «εγκέφαλος του Πούτιν», σκοτώθηκε όταν εξερράγη εκρηκτικός μηχανισμός ο οποίος είχε τοποθετηθεί στο Toyota Land Cruiser το οποίο οδηγούσε, σύμφωνα με ρωσική επιτροπή έρευνας. «Η γυναίκα οδηγός πέθανε επί τόπου. Η ταυτότητα της θανούσης έχει εξακριβωθεί: πρόκειται για τη δημοσιογράφο και πολιτικό επιστήμονα Ντάρια Ντούγκινα».

Η ρωσική επιτροπή έρευνας ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για ανθρωποκτονία, ενώ πρόσθεσε ότι εξετάζει «όλες τις εκδοχές» σχετικά με το συμβάν.

Darya Dugina, Daughter of Aleksandr Dugin, often referred to as "Putin's brain", was assassinated in a car explosion near Moscow. pic.twitter.com/Mv6ELskCHK — Nguyen Ken (@NguyenK68421403) August 21, 2022

Η στιγμή που ο Αλεξάντρ Ντούγκιν φτάνει στο σημείο όπου σκοτώθηκε η κόρη του

Σε βίντεο που κυκλοφορούν στα social media έχει καταγραφεί η στιγμή που ο Αλεξάντρ Ντούγκιν φτάνει στο σημείο όπου η κόρη του έχασε τη ζωή της. Το βίντεο, η αυθεντικότητα του οποίου δεν έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής, δείχνει τον Ντούγκιν να παρακολουθεί σοκαρισμένος την ώρα που τα σωστικά συνεργεία φτάνουν στο σημείο όπου βρίσκεται το φλεγόμενο αυτοκίνητο

Ο πατέρας της Ντάρια Ντούγκινα ήταν ο στόχος της επίθεσης, ή και οι δύο μαζί

Όπως μετέδωσε το ρωσικό ειδησεογραφικό μέσο 112, η Ντούγκινα και ο πατέρας της επρόκειτο να επιστρέψουν στη Μόσχα με το ίδιο αυτοκίνητο. Όμως ο Ντούγκιν, ο οποίος πιστεύεται ότι ήταν ο πραγματικός στόχος της επίθεσης, τελευταία στιγμή αποφάσισε να ταξιδέψει ξεχωριστά. Ο Αντρέι Κράσνοφ, φίλος της Ντούγκινα και επικεφαλής του ρωσικού κινήματος Russian Horizon, επιβεβαίωσε τα δημοσιεύματα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tass. Είπε ότι η βόμβα θα μπορούσε να προοριζόταν για τον πατέρα της.

«Αυτό ήταν το όχημα του πατέρα. Η Ντάρια οδηγούσε άλλο αυτοκίνητο, αλλά πήρε το αυτοκίνητό του σήμερα, ενώ ο Αλεξάντρ πήγε με διαφορετικό τρόπο. Επέστρεψε, ήταν στον τόπο της τραγωδίας. Από όσο καταλαβαίνω, ο Αλεξάντρ ή πιθανώς αυτοί μαζί ήταν ο στόχος», είπε ο Κράσνοφ.

BREAKING: Daughter of Aleksandr Dugin, who is often called "Putin's brain," killed in car explosion near Moscow pic.twitter.com/pSkBK8ENGO — BNO News (@BNONews) August 20, 2022

Την Ουκρανία κατηγορούν αξιωματούχοι της Ρωσίας, καλούν για αντίποινα κατά του Κιέβου

Ορισμένοι αξιωματούχοι που τάσσονται υπέρ του Κρεμλίνου κατηγόρησαν αμέσως το Κίεβο για την έκρηξη. Η Μαργαρίτα Σιμονιάν, επικεφαλής του κρατικά χρηματοδοτούμενου τηλεοπτικού σταθμού RT, έγραψε ότι «ανατίναξαν την κόρη του Ντούγκιν» και κάλεσε για επιθέσεις κατά των «κέντρων λήψης αποφάσεων» στο Κίεβο. Ο επικεφαλής της αυτοαποκαλούμενης, ελεγχόμενης από τη Ρωσία Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ, Ντένις Πουσίλιν, έγραψε στο κανάλι του στο Telegram ότι η Ντάρια Ντούγκινα είχε σκοτωθεί και κατηγόρησε την ουκρανική κυβέρνηση. «Οι τρομοκράτες του ουκρανικού καθεστώτος προσπαθώντας να εξοντώσουν τον Αλεξάντρ Ντούγκιν ανατίναξαν την κόρη του… Σε αυτοκίνητο. Ευλογημένη μνήμη της Ντάρια, είναι μια πραγματική Ρωσίδα!», έγραψε.

Daughter of the Ukrainian War Mastermind 'Blowed to Pieces in Moscow Car Bomb': Daria Dugin 'Assassinated in Attack Directed at Her Father Alexander' – Her One of Putin's Entourage Is Often Russian Guidance called the "brain" of

Aug 20, 2022 18:35 EDT, updated 19:10 EDT Aug pic.twitter.com/kJlEFohpNH — nobumaru ina🇺🇦 (@InaNobumaru) August 21, 2022

Αλεξάντρ Ντούγκιν, υπερεθνικιστής φιλόσοφος και «εγκέφαλος του Πούτιν» -Στα χνάρια του κινήθηκε η κόρη του

Ο Αλεξάντρ Ντούγκιν τάσσεται εδώ και χρόνια υπέρ της ένωσης με τη Ρωσία των ρωσόφωνων περιοχών, με σκοπό τη δημιουργία μιας νέας ρωσικής αυτοκρατορίας. Σε αυτή θα περιλαμβάνεται και η Ουκρανία. Η 30χρονη Ντάρια Ντούγκινα, δημοσιογράφος, είχε επίσης ταχθεί υπέρ της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Τον Μάιο χαρακτήρισε σε συνέντευξή της τον πόλεμο «σύγκρουση πολιτισμών» και δήλωσε περήφανη που τόσο η ίδια όσο και ο πατέρας της είναι στόχος κυρώσεων από τη Δύση. Νωρίτερα φέτος οι αμερικανικές και οι βρετανικές αρχές επέβαλαν κυρώσεις στη Ντάρια Ντούγκινα για τη διασπορά «παραπληροφόρησης» σχετικά με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ο Ντούγκιν είναι στόχος κυρώσεων των ΗΠΑ ήδη από το 2015 για τη φερόμενη εμπλοκή του στην προσάρτηση της ουκρανικής χερσονήσου της Κριμαίας στη Ρωσία. Η επιρροή του Ντούγκιν στον Πούτιν αποτελεί αντικείμενο εικασιών, με κάποιους αναλυτές να εκτιμούν ότι είναι μεγάλη ενώ άλλοι να τη χαρακτηρίζουν μηδαμινή.