Πρώην Έλον Μασκ: Η Grimes θέλει μια… αλλαγή – Η αντίδραση του δισεκατομμυριούχου

Αυτιά ξωτικού και δόντια βαμπίρ θέλει να αποκτήσει η πρώην σύντροφος του Έλον Μασκ, Grimes, όπως αποκάλυψε η ίδια σε μία σειρά από tweets που έκανε. Η Καναδή μουσικός και τραγουδίστρια μπήκε στο Twitter αυτή την εβδομάδα για να αποκαλύψει ότι θέλει να αποκτήσει αυτιά μυτερά σαν ξωτικού, ζητώντας μάλιστα και συμβουλές από οποιονδήποτε είχε εμπειρία επί του ζητήματος. «Φοβάμαι μήπως ο χόνδρος του αυτιού δυσκολεύεται να επουλωθεί», έγραψε η Grimes στο Twitter. «Ειδικά ως μουσικός αυτή η επέμβαση φαίνεται επικίνδυνη, αλλά το ήθελα όλη μου τη ζωή». Σε άλλο tweet, είπε ότι «συζητά» να κάνει τη χειρουργική επέμβαση, αλλά ανησυχεί γιατί «απαιτεί μόνιμα ράμματα». Μάλιστα, σε άλλο tweet αναρωτιέται «αν κανείς γνωρίζει κάποιον σπουδαίο/ασφαλή/ αξιόπιστο άνθρωπο που θα μπορούσε να μου βάλει δόντια βαμπίρ».

Also, has anyone done elf ear mods with a good outcome? Im scared about ear cartilage having a hard time healing. Especially as a musician this surgery seems risky but I’ve wanted it my whole life. Curious about peoples experiences !

Μάλιστα, προέτρεψε τους ακολούθους της να της δώσουν συμβουλές και ζήτησε συγγνώμη αν τους φαίνεται περίεργο που το συζητά αυτό δημοσίως.

Also does anyone know anyone great/ safe/ reliable ppl who could do vampire teeth caps on me in Austin or la?

Also, any reputable elf ear modifiers in either of these cities? (Still debating this surgery cuz cartilage doesn’t heal so it requires permanent stitches)

— 𝔊𝔯𝔦𝔪𝔢𝔰 (@Grimezsz) August 16, 2022