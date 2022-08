Ρονάλντο – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ο προπονητής της ομάδας ξεκαθαρίζει τις φήμες

Παρά το όργιο φημών και μεταγραφικών σεναρίων για το μέλλον του Κριστιάνο Ρονάλντο, ο προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Έρικ Τεν Χαγκ, επιμένει ότι ο Πορτογάλος σούπερ σταρ παραμένει στα πλάνα της ομάδας για τη σεζόν 2022/23. Ο Ολλανδός τεχνικός αναφέρθηκε στην έλλειψη μαχητικού πνεύματος των παικτών του στο παιχνίδι του περασμένου Σαββάτου και επανέλαβε ότι οι παίκτες του δεν έπαιξαν καλά και πολλά πήγαν στραβά. «Δεν χρειάζεται να μιλάμε για τακτική, όταν η στάση δεν είναι σωστή».

Ενώ σχετικά με το προσεχές ντέρμπι κόντρα στη Λίβερπουλ, ανέφερε: «Ξέρω για την αντιπαλότητα, πρέπει να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι, αλλά ειδικά αυτό το παιχνίδι», και τόνισε πως έδωσε εντολή στην ομάδα του να λειτουργήσει ως ομάδα για να αποκτήσει αυτοπεποίθηση μετά το κακό ξεκίνημα στη σεζόν.

Αναφορικά στο μέλλον του Κριστιάνο Ρονάλντο, σημείωσε: «Επαναλαμβάνω το ίδιο, ο Κριστιάνο είναι στα πλάνα μας. Αυτό μπορώ να πω», ενώ φάνηκε κι ενοχλημένος που ο Πορτογάλος και οι φήμες για την καριέρα του είναι στο επίκεντρο. «Δεν ξέρω γιατί είναι στο επίκεντρο. Ήταν η απόδοση της ομάδας και η συμπεριφορά ολόκληρης της ομάδας, συμπεριλαμβανομένου του Ρονάλντο».

Σχετικά με τις διαμαρτυρίες που σχεδιάζονται από τους οπαδούς των «κόκκινων διαβόλων» στο παιχνίδι με τους «reds» για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ομάδας, ανέφερε: «Μπορώ μόνο να πω ότι οι ιδιοκτήτες θέλουν να κερδίζουν. Θέλουμε τους οπαδούς να στηρίζουν την ομάδα. Δεν είμαι τόσο καιρός στο κλαμπ και μπορώ να δω όλο το παρασκήνιο. Πρέπει να παλέψουμε μαζί».

Erik ten Hag on Cristiano Ronaldo’s future: “I repeat the same – Cristiano is in our plans. That is what I can say”. 🚨🇵🇹 #MUFC

“I don't know why he is the focus. It was the team performance and the whole's team attitude, including Ronaldo”, ten Hag added. pic.twitter.com/hssQIz1fna

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2022