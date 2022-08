Λονδίνο – Νέα Υόρκη σε 3,5 ώρες;

Η American Airlines συμφώνησε χθες στην αγορά έως και 20 αεροσκαφών Overture από την κατασκευάστρια εταιρεία αεροσκαφών Boom Supersonic. Ετσι η αμερικανική αεροπορική θα μειώσει από το 2029, όταν και θα παραλάβει τα Boom, το χρόνο των πτήσεων μεγάλων αποστάσεων σχεδόν στο μισό. Το Overture, το οποίο βρίσκεται ακόμη υπό ανάπτυξη, αναμένεται να φτάσει ταχύτητες Mach 1,7 ή περίπου 1.300 mph, δηλαδή περίπου διπλάσια από την τελική ταχύτητα των ταχύτερων σημερινών εμπορικών αεροσκαφών της αγοράς, συμπεριλαμβανομένου του Boeing 747. Όταν το Overture αρχίσει να πραγματοποιεί πτήσεις, που επί του παρόντος προγραμματίζεται για το 2029, θα μειώσει τον χρόνο ταξιδιού από τη Νέα Υόρκη στο Λονδίνο σε περίπου 3,5 ώρες, από περίπου 6,5 ώρες σήμερα.

Το τετρακινητήριο αεροσκάφος Overture της Boom θα μπορεί να μεταφέρει επιβάτες από το Μαϊάμι στο Λονδίνο σε λιγότερο από πέντε ώρες, δήλωσε η εταιρεία, μειώνοντας τον σχεδόν εννιάωρο χρόνο πτήσης μεταξύ των δύο πόλεων επίσης στο μισό. Η διαδρομή από το Λος Άντζελες στη Χονολουλού αναμένεται να διαρκέσει μόλις τρεις ώρες, από σχεδόν έξι ώρες με συμβατικά αεροπλάνα. Τα αεροπλάνα της Boom θα μεταφέρουν περίπου 65 έως 80 επιβάτες. Το αεροσκάφος Overture, που σχεδιάζεται για να λειτουργεί κατά 100% με βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα ή ένα μείγμα αυτών, θα βγει από το εργοστάσιο της Boom στο Γκρίνσμπορο της Βόρειας Καρολίνας το 2025 και θα ακολουθήσουν δοκιμαστικές πτήσεις το 2026.

Τον περασμένο μήνα, η Boom ανακοίνωσε αλλαγές στον σχεδιασμό του αεροπλάνου, ώστε να καταστεί απλούστερη και λιγότερο δαπανηρή η κατασκευή και η συντήρησή του. Η πιο εντυπωσιακή αλλαγή ήταν η μετάβαση από τρεις κινητήρες, συμπεριλαμβανομένου ενός διαφορετικού τύπου κινητήρα στην ουρά, σε τέσσερις πανομοιότυπους κινητήρες κάτω από τα φτερά σε σχήμα δέλτα. Ο νέος σχεδιασμός αποκαλύφθηκε στη διεθνή αεροπορική έκθεση του Φάρνμπορο, με την Boom να περιγράφει το Overture ως ένα «οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμο υπερηχητικό αεροσκάφος».

Η συμφωνία με τη Boom της American Airlines, η οποία έχει επίσης δικαίωμα προαίρεσης για την αγορά 40 επιπλέον αεροσκαφών Overture, κλείστηκε με την καταβολή μη επιστρεπτέας προκαταβολής για τα αρχικά 20 αεροπλάνα. Το ύψος της προκαταβολής δεν έγινε γνωστό. Η Boom λέει ότι το πρόγραμμα Overture θα κοστίσει μεταξύ 6 και 8 δις. δολ.. Το αεροπλάνο έχει τιμή καταλόγου 200 εκατομμύρια δολάρια, αν και άλλοι κατασκευαστές δίνουν συνήθως μεγάλες εκπτώσεις στις αεροπορικές εταιρείες, και η American δεν αποκάλυψε τι σχεδιάζει να πληρώσει.

Η American γίνεται ο δεύτερος αμερικανικός πελάτης της Boom, καθώς πέρυσι η United Airlines ανακοίνωσε ότι αγοράζει 15 τέτοια αεροπλάνα. Η United Airlines Holdings Inc συμφώνησε να αγοράσει 15 αεροσκάφη Boom Overture με την προϋπόθεση ότι θα πληρούν ορισμένες απαιτήσεις ασφάλειας, λειτουργίας και βιωσιμότητας. Ένας παρόμοιος όρος αποτελεί επίσης μέρος της συμφωνίας της American Airlines με την Boom.

Η εποχή των τακτικών εμπορικών υπερηχητικών πτήσεων φάνηκε να έχει τελειώσει το 2003, όταν το Concorde, που πετούσε η Air France και η British Airways, αποσύρθηκε μετά από 27 χρόνια υπηρεσίας. Με τα δεδομένα που υπάρχουν, έχουμε περάσει σχεδόν 20 χρόνια από την τελευταία υπερηχητική επιβατική πτήση με τα περίφημα Concorde και θα χρειαστούν ακόμη επτά για την επόμενη υπερηχητική επιβατική πτήση. Το κόστος των εισιτηρίων με τα Concorde ανερχόταν σε περίπου 12.000 δολάρια για ένα ταξίδι μετ’ επιστροφής από τη Νέα Υόρκη στο Λονδίνο. Κόστος εξωπραγματικό, ασύμφορο και μια εταιρεία μη βιώσιμη.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Boom Blake Scholl επιμένει ότι το αεροπλάνο της εταιρείας του θα είναι διαφορετικό, με εισιτήρια που θα κοστίζουν περίπου 4.000 έως 5.000 δολάρια για να πετάξει κανείς από τη Νέα Υόρκη στο Λονδίνο σε περίπου τρεισήμισι ώρες. «Υπάρχουν δεκάδες εκατομμύρια επιβάτες κάθε χρόνο που πετούν σε business class σε διαδρομές όπου το Overture θα δώσει μεγαλύτερες ταχύτητες πτήσεων», δήλωσε ο Scholl στο Reuters, «και οι αεροπορικές εταιρείες θα μπορούν να το κάνουν κερδοφόρα». Ο εκπρόσωπος της American Matt Miller δήλωσε ότι είναι πολύ νωρίς για να συζητηθούν οι τιμές των εισιτηρίων, δεδομένου ότι το πρώτο τέτοιο αεροσκάφος αναμένεται να μεταφέρει τους πρώτους επιβάτες από το 2029 και μετά.

Αμφιβολίες υπάρχουν για το φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα της Boom, ιδίως υπό το πρίσμα των πολλών ετών που χρειάστηκε η Boeing, ένας γνωστός και καθιερωμένος κατασκευαστής αεροπλάνων, για να πάρει κάποιες εγκρίσεις από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Επίσης, η Boom δεν έχει ακόμη επιλέξει κατασκευαστή κινητήρων. Συζητά με τη Rolls Royce και άλλους.

Τα υπερηχητικά αεροσκάφη έχουν δεχθεί κριτική από τους περιβαλλοντολόγους επειδή καίνε περισσότερα καύσιμα ανά επιβάτη από ό,τι τα συγκρίσιμα υποηχητικά αεροσκάφη. Η ένωση πιλότων Allied Pilots Association (APA), η οποία εκπροσωπεί τους πιλότους της American Airlines, επέκρινε τη συμφωνία, λέγοντας ότι ο αερομεταφορέας θα πρέπει αντ’ αυτού να επικεντρωθεί στη μείωση των ακυρώσεων και των καθυστερήσεων που έχουν πλήξει τις δραστηριότητές του φέτος. «Αν δεν υπάρξουν αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο η διοίκηση προγραμματίζει αυτή την αεροπορική εταιρεία και τους πιλότους της, θα υπάρχουν απλώς υπερηχητικές ακυρώσεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος της APA, Dennis Tajer.

Η American περνά μεγάλη κρίση αυτό το καλοκαίρι, ακυρώνοντας περισσότερες από 9.300 πτήσεις από την 1η Ιουνίου – υπερδιπλάσιες από τις ακυρώσεις της United, της Delta ή της Southwest – σύμφωνα με την FlightAware. «Η επένδυση στη λειτουργία της εταιρείας σήμερα θα πρέπει να είναι η μοναδική εστίαση της διοίκησης», δήλωσε ο Tajer.

