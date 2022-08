Ντέμι Μουρ – Ελλάδα: Διακοπές στα νησιά με υπερπολυτελές γιοτ

Ανάμεσα στις διάσημες προσωπικότητες που επισκέφτηκαν την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές τους διακοπές είναι και η Ντέμι Μουρ. Όπως και άλλοι celebrities της διεθνούς showbiz, έτσι και η ηθοποιός βρέθηκε στην χώρα μας το φετινό καλοκαίρι και απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης με τους φίλους της πάνω σε ένα πολυτελές γιοτ, που έκανε τον γύρο των ελληνικών νησιών.

Αν και η 59χρονη μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram, ο φακός των παπαράτσι την «συνέλαβε» να κάνει ηλιοθεραπεία πάνω στο γιοτ, φορώντας ένα φούξια μπικίνι, αλλά και να κρατάει στην αγκαλιά της τον αγαπημένο της τετράποδο φίλο, τον Πιλάφ, τον οποίο δεν αποχωρίζεται σχεδόν ποτέ.

Εντύπωση προκαλεί το κορμί της, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν παραπέμπει σε μια γυναίκα που βρίσκεται ένα «βήμα» πριν τα 60. Πρόσφατα, η ηθοποιός μίλησε για την εμφάνισή της στο περιοδικό People και τόνισε πως ακόμα και σε αυτή την ηλικία «είναι αποφασισμένη να παραμείνει σέξι και επιθυμητή».

«Όταν σκέφτομαι τη γιαγιά μου στα 60 της, κατά κάποιον τρόπο φαινόταν σαν να έχει ήδη παραιτηθεί. Αλλά εγώ νιώθω, από πολλές απόψεις, πιο ζωντανή και παρούσα από ποτέ. Αλλάζει αυτή η ιδέα, ότι δηλαδή οι γυναίκες γίνονται λιγότερο θελκτικές όσο μεγαλώνουν. Δεν θέλουμε να δείχνουμε μητρικές ή να μη νιώθουμε σέξι», δήλωσε.

EXCLUSIVE: Demi Moore, 59, shows off her age-defying figure in a pink string bikini as she enjoys getaway on a yacht with friends in Greece https://t.co/kzFWS0cocV

— Daily Mail Online (@MailOnline) August 16, 2022