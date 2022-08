Πόλεμος στη Γάζα: Λίγα χαμόγελα μέσα στο ματωμένο τοπίο

Τρία λιοντάρια μόλις μιας ημέρας εκτέθηκαν το Σάββατο σε ένα χαρτόκουτο σε ζωολογικό κήπο της Γάζας. Πρόκειται για ένα σπάνιο χαρμόσυνο θέαμα τόσο για τα παιδιά όσο και για τους ενήλικες, λίγες μέρες αφότου ισραηλινά αεροσκάφη σφυροκόπησαν την περιοχή και οι μαχητές της Γάζας εκτόξευσαν εκατοντάδες ρουκέτες ενάντια στο Ισραήλ. Ο κτηνίατρος Μαχμούντ αλ-Σουλτάν είπε ότι κάθε μωρό ζύγιζε περίπου 700 γραμμάρια. Δήλωσε τυχερός που ο τοκετός ήταν επιτυχής παρά τον εκκωφαντικό ήχο των συνεχών εκρήξεων κατά τη διάρκεια τριών ημερών μάχης.

Three newborn lion cubs are displayed at Nama zoo in Gaza. The lioness gave birth to three cubs five days after Israel and Palestinian militants ended a fierce round of cross-border fighting that saw thundering Israeli airstrikes and Palestinian rocket fire.(AP/Fatima Shbair) pic.twitter.com/ghkix05EFj — Fatima Shbair (@FatimaMshbair) August 13, 2022

Η μητέρα των μωρών είχε υποστεί αποβολές στο παρελθόν, είπε ο αλ-Σουλτάν. Ο δυνατός θόρυβος «προκαλεί άγχος στα άγρια ​​ζώα, ειδικά στα λιοντάρια, των οποίων οι βρυχηθμοί εντείνονται και κάνουν κύκλους μέσα στο κλουβί», είπε. Τα μικρά γεννήθηκαν την Παρασκευή, με διαφορά αρκετών ωρών μεταξύ τους, και πέντε ημέρες αφότου η κατάπαυση του πυρός με μεσολάβηση της Αιγύπτου έδωσε προσωρινό τέλος στις μάχες μεταξύ του Ισραήλ και των μαχητών της Ισλαμικής Τζιχάντ. Σαράντα εννέα Παλαιστίνιοι, μεταξύ των οποίων 17 παιδιά, σκοτώθηκαν και αρκετές εκατοντάδες τραυματίστηκαν.

VIDEO: Zookeepers assist a lioness in feeding its three newly-born lion cubs at Nama zoo in Gaza City, amid fears that they will die due to nutritional factors. pic.twitter.com/mFiEWG14vA — AFP News Agency (@AFP) August 16, 2022

Τα σοκ από τον πόλεμο δεν είναι η μόνη απειλή για τα ζώα

Η Γάζα είναι φτωχή, με διψήφια ποσοστά ανεργίας, σε μεγάλο βαθμό ως αποτέλεσμα αποκλεισμού των συνόρων που επέβαλλαν η Αίγυπτος και το Ισραήλ αφότου οι μαχητές της Χαμάς ανέλαβαν τον έλεγχο της περιοχής πριν από 15 χρόνια. Στο παρελθόν, ορισμένα ζώα σε μικρούς ιδιωτικούς ζωολογικούς κήπους της Γάζας πέθαναν από την πείνα ή σκοτώθηκαν στη μακροχρόνια σύγκρουση, η οποία περιελάμβανε τέσσερις πολέμους Ισραήλ-Χαμάς και αμέτρητες μικρότερες συγκρούσεις. Διεθνείς οργανώσεις για την προστασία των ζώων πραγματοποίησαν αρκετές εκκενώσεις για να μεταφέρουν αδύναμα λιοντάρια και τίγρεις σε καταφύγια στην Ιορδανία και την Αφρική.

Three newborn #lion cubs were put on display at a #Gaza City zoo as Palestinians children and adults on Friday arrived to see them. pic.twitter.com/GnbTJFBEtG — ShanghaiEye🚀official (@ShanghaiEye) August 15, 2022

Η δαπανηρή προσπάθεια για τη διάσωση ζώων, ενώ περίπου 2,3 εκατομμύρια κάτοικοι της Γάζας παραμένουν σε μεγάλο βαθμό παγιδευμένοι σε μια μικρή περιοχή, έχει επίσης προκαλέσει κριτική. Το Σάββατο, οι επισκέπτες συνέρρευσαν στον μικρό ζωολογικό κήπο Νάμα στα περίχωρα της πόλης της Γάζας, ενώ ήταν επιτρεπτό για τα παιδιά να χαϊδέψουν τα νεογέννητα.

Ο κήπος λειτουργεί με τη χρηματοδότηση ιδιωτικού φιλανθρωπικού ιδρύματος, γεγονός που τον καθιστά σε ελαφρώς καλύτερη μοίρα από άλλους κήπους που αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες στο να ανταπεξέλθουν στα έξοδα. Τα σχολεία οργανώνουν ημερήσιες εκδρομές στο ζωολογικό κήπο και το τέλος εισόδου είναι μικρότερο από ένα δολάριο, συμβάλλοντας στην κάλυψη του λειτουργικού κόστους. Ο ζωολογικός κήπος φιλοξενεί επίσης μια ποικιλία από πτηνά, πιθήκους, ελάφια, αλεπούδες, λύκους και ύαινες.