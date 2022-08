Σικάγο – αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς: Νέο σοκ στις ΗΠΑ

Tρεις άνδρες σκοτώθηκαν και άλλος ένας τραυματίστηκε σοβαρά στο Σικάγο όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω τους. Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν από τις 05:00 της Κυριακής (τοπική ώρα, απόγευμα στην Ελλάδα) έξω από κλαμπ, μετά το κλείσιμο. Βίντεο από το σημείο δείχνει μια ομάδα ανθρώπων να διαπληκτίζονται, όταν ένα αυτοκίνητο που κατέβαινε τον δρόμο με ταχύτητα και τους χτύπησε με δύναμη. Από την σφοδρότατη σύγκρουση τα θύματα εκσφενδονίστηκαν στον αέρα.

Ο οδηγός δεν σταμάτησε καθόλου, όπως φαίνεται και στο οπτικό υλικό. Η αστυνομία δεν έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής σε συλλήψεις. Το κλαμπ στη σελίδα του στο Facebook επιβεβαιώνει ότι «ένα πολύ ατυχές συμβάν συνέβη νωρίς σήμερα το πρωί μετά το κλείσιμο» και προσθέτει ότι «ένα άγνωστο όχημα πέρασε με πολύ μεγάλη ταχύτητα, τραυματίζοντας και σκοτώνοντας κάποιους ανθρώπους».

Dash cam footage of hit & run in the Jackson Park Highlands neighborhood that occurred at about 5 a.m this morning. #chicago #chicagosscanner pic.twitter.com/dnH5XSyI72

Warning: Graphic video.

3 dead, 1 injured after a driver appears to intentionally strike a group of men in the street near 71st and Jeffery in #Chicago around 5 a.m. Sunday. Offender remains at large. pic.twitter.com/wa2ZNFW1FB

— CWBChicago (@CWBChicago) August 14, 2022