Αν Χεκ – Έλεν Ντε Τζένερις: Η θυελλώδης σχέση και το παράπονο

Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή η Αν Χεκ, μία εβδομάδα μετά από το σοβαρό τροχαίο που είχε. Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή η οικογένειά της λίγο πριν τις 9 το βράδυ της Παρασκευής, ώρα Ελλάδος, και αφού η Χεκ αποσυνδέθηκε από τη μηχανική υποστήριξη, που την κρατούσε στη ζωή. Η Χεκ έχασε τη μάχη με τη ζωή μετά από τροχαίο, έχοντας κάνει χρήση κοκαΐνης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων που έγιναν. Η 53χρονη παρέμεινε συνδεδεμένη σε αναπνευστήρα μέχρι να καθοριστεί εάν υπάρχουν στο σώμα της όργανα κατάλληλα για δωρεά (καθώς η Χες είχε εκφράσει στο παρελθόν την επιθυμία της να γίνει δωρήτρια οργάνων).

Footage of Anne Heche flying through a residential area before hitting the house. This is crazy 😳 You can hear the impact at the end.#annehecheaccident #annehechecrash It’s a MIRACLE no one aside from her was hurt. pic.twitter.com/WAHgVS2JOM — 𝗜’𝗠 𝗢𝗡 𝗔 🆁🅰🅽🆃 ➪ (@OnARantMan) August 9, 2022

Η σχέση της με την Έλεν Ντε Τζένερις ήταν κομβικό σημείο στη ζωή της και από ό,τι φαίνεται η Χες έφυγε από τη ζωή με ένα παράπονο, ότι είχε προσπαθήσει πολύ για αυτή τη σχέση αλλά η 64χρονη σήμερα Ντε Τζένερις δεν της έδωσε δεύτερη ευκαιρία.

Η «ψυχρή» αντίδραση της Ντε Τζένερις για το ατύχημα της πρώην της

Η Αν Χεκ, γνωστή τόσο για την πορεία της στη μεγάλη οθόνη όσο και για τη σχέση της με την Έλεν Ντε Τζένερις, φαίνεται να μην είχε κρατήσει επαφές με την πρώην σύντροφό της. Σύμφωνα με την Daily Mail, όταν η παρουσιάστρια ρωτήθηκε για το πώς ήταν η κατάσταση της πρώην συντρόφου της, η Ντε Τζένερις συνέχισε να προχωράει βιαστικά, απαντώντας με συντομία: «Δεν έχουμε κρατήσει μεταξύ μας επαφές, οπότε δεν θα το ήξερα» και πρόσθεσε: «Δεν θέλω να πάθει κανένας κακό», ενώ παραδέχτηκε πως ήταν όντως ένα πολύ σοβαρό τροχαίο.

This is a sad day. I'm sending Anne's children, family and friends all of my love. — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) August 12, 2022

Η σχέση τους

Η σχέση των δύο γυναικών ξεκίνησε το 1997 και τερματίστηκε τρία χρόνια αργότερα, το 2000 χωρίς να κρατούν επαφές. Σε μία από τις τελευταίες της συνεντεύξεις το 2021, η Χες μίλησε ανοιχτά για τον δεσμό τους, ενώ παραδέχτηκε ότι η ίδια προσπαθούσε να προσεγγίσει τη Ντε Τζένερις κάθε μέρα όλο και περισσότερο, με τη δεύτερη να «μην ικανοποιείται με τίποτα», όπως είπε. Είναι χαρακτηριστικό, ότι η Αν Χες εξομολογήθηκε πως άφησε τα πάντα για την άλλοτε σύντροφό της, εγκατέλειψε την καριέρα αλλά και τους φίλους της για εκείνη, χωρίς ωστόσο να καταφέρνει να την κρατήσει κοντά της. Στις ίδιες δηλώσεις, η Χεκ παραδέχτηκε ότι πέρασε για καιρό μία βασανιστική περίοδο μέχρι να ξεπεράσει τον χωρισμό τους. Παρά τις προσπάθειές της να αποκτήσει καλές σχέσεις μετά τον χωρισμό τους, η Έλεν Ντε Τζένερις ήταν απρόθυμη να συνεχίσει να την έχει στη ζωή της.

Σύμφωνα με τα ξένα δημοσιεύματα που αναφέρθηκαν στον χωρισμό τους, μία από τις βασικότερες αιτίες που οι δυο γυναίκες τερμάτισαν τη σχέση τους, ήταν η δυσμενής ψυχική υγεία της Αν Χεκ η οποία ολοένα και χειροτέρευε.

«Τίποτα δεν την ικανοποιούσε»

Όταν ρωτήθηκε αν ήρθε ποτέ σε επαφή με την πρώην της, Ντε Τζένερις, μετά τον χωρισμό τους, η Αν είπε: «Ξέρεις τι, κάθε μέρα της ζωής μου την προσέγγιζα. Νομίζω ότι ήταν πολύ δύσκολο για εκείνη να εμπιστευτεί. Νομίζω ότι της ήταν πολύ δύσκολο να με με εμπιστευτεί από τη στιγμή που είμαι μία γυναίκα η οποία ερωτεύτηκε μία άλλη γυναίκα χωρίς να είναι γκέι. Νόμιζα ότι είχαμε πολλά να φτιάξουμε και έτσι εγώ προσπάθησα να το κάνω με το να παρατήσω το Χόλιγουντ, να μετακομίσω στο Οχάιο, να καλλιεργώ σε κήπους, να γράφω και να σκηνοθετώ μαζί της, όπως έκανε και στην ταινία με τη Σάρον Στόουν. Όλα αυτά λέγονται “παράνοια”. Αλλά τίποτα δεν ικανοποιούσε την ψυχή της.

Νομίζω ότι ήταν μία αργή κατρακύλα. Ήθελα απελπισμένα η σχέση μας να είναι η αγάπη της ζωής μου, Αυτή ήταν η ιστορία της “Σταχτοπούτας” για μένα».

Δεν ήθελε η σύντροφός της να έχει φίλους

«Αυτό που συνέβη ήταν ότι εγώ απομακρύνθηκα από πολλά για τα οποία νοιαζόμουν και προκειμένου να την κάνω να νιώσει ότι την αγαπούν, θα διέγραφα πράγματα όπως το να παίζω ως ηθοποιός και να τα αντικαταστήσω με πράγματα που θα της έδιναν προοπτικές για κάτι καλύτερο. Καθώς δεν μπορούσαμε να είμαστε μαζί δημόσια με τον τρόπο που την ευχαριστούσε, άρχισα να απομακρύνομαι όλο και περισσότερο από τους φίλους μου. Και ένα από τα πράγματα που με απασχολούσε περισσότερο ήταν όταν άρχισα να νιώθω αποκομμένη». «Της είπα ότι χρειαζόμουν τους φίλους μου και εκείνη απάντησε ότι δεν ήθελε μία σύντροφο που χρειαζόταν κάτι τέτοιο. Εκείνη ήταν η μέρα που έφυγα» είπε τέλος.

.@Stu_Mundel was over this wild scene at the top of our noon newscast – a car that had crashed into an apartment complex in Mar Vista area our crew captured the moment the suspected driver, now identified by @TMZ as actress Anne Heche, suddenly arose from the stretcher pic.twitter.com/WGQQjA4uXJ — MarlaTellez (@MarlaTellez) August 5, 2022

Υπενθυμίζεται ότι η ηθοποιός ήταν σε κώμα από την περασμένη Παρασκευή, όταν και τράκαρε το αυτοκίνητό της πάνω σε ένα σπίτι τρέχοντας με 140 χλμ την ώρα και «έχοντας κάνει χρήση κοκαΐνης». Η ναρκωτική ουσία βρέθηκε στο αίμα της Χες μετά το φρικτό ατύχημα, όμως οι Αρχές επισήμαναν ότι η πρώην της Έλεν ντε Τζενέρες δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ, παρά το γεγονός ότι υπήρχε φωτογραφία που την έδειχνε με ένα μπουκάλι βότκα στο αμάξι.

Here’s the now mangled vehicle owned by actress Anne Heche being towed away after speeding and crashing into a Mar Vista home and sparking a fire. @CBSLA pic.twitter.com/rRSqnM1YDt — Rachel Kim (@CBSLARachel) August 6, 2022

Ποια ήταν η Αν Χες

Γεννημένη το 1969 στο Οχάιο της Αμερικής. η Αν ήρθε από μικρή αντιμέτωπη με τις οικονομικές δυσκολίες. Η οικογένεια εγκαταστάθηκε στο Ocean City, στο New Jersey, όταν ο Χεκ ήταν δώδεκα ετών. Λόγω των τεταμένων οικονομικών της οικογένειας, πήγε να εργαστεί σε ένα θέατρο δείπνου στο Swainton. «Την εποχή που μας έδιωξαν από το σπίτι μας και η οικογένειά μου ήταν κρυμμένη σε ένα υπνοδωμάτιο στο σπίτι μιας πλούσιας οικογένειας από την εκκλησία μας. Μαζεύαμε όλοι τα χρήματά από τις δουλειές μας σε έναν φάκελο σε ένα συρτάρι και εξοικονομήσαμε αρκετά χρήματα για να φύγουμε μετά από ένα χρόνο», είχε δηλώσει σε συνέντευξή της.

Ο πατέρας της φεύγει από τη ζωή, όταν εκείνη ήταν 13 ετών, ενώ λίγους μήνες μετά ο αδερφός της σκοτώνεται σε τροχαίο. Η Anne Heche στην ηλικία των 16 ετών γνώρισε έναν μάνατζερ ο οποίος και την έστειλε σε οντισιόν για την σαπουνόπερα As the World Turns, και κάπως έτσι ξεκίνησαν οι πρώτοι της μικροί ρόλοι.

«Another World»

Η Αν Σελέστ Χεκ έγινε γνωστή υποδυόμενη τις δίδυμες, Βίκι Χάντσον και Μάρλεϊ Λαβ, στην αμερικανική σαπουνόπερα «Another World», κερδίζοντας ένα βραβείο Daytime Emmy και δύο Soap Opera Digest. Έγινε ευρύτερα γνωστή στα τέλη της δεκαετίας του 1990 με ρόλους στις ταινίες «Donnie Brasco (1997)», «Volcano (1997)», «I Know What You Did Last Summer (1997)», «Six Days, Seven Nights (1998)» και «Return to Paradise (1998)». Μετά την ερμηνεία της ως Μάριον Κρέιν στο ριμέικ του 1998 της ταινίας τρόμου «Ψυχώ» του Γκας Βαν Σαν, κέρδισε μια υποψηφιότητα για το βραβείο Saturn και συνέχισε να λαμβάνει ρόλους σε πολλές ανεξάρτητες ταινίες με μεγάλη επιτυχία.

Κάποιες από αυτές ήταν τα «Birth (2004)», «Spread (2009)», «Cedar Rapids (2011)», «Rampart (2011)» και «Catfight (2016)». Έλαβε αναγνώριση για τον ρόλο της στην τηλεοπτική ταινία «Gracie’s Choice», που της χάρισε μια υποψηφιότητα για βραβείο Emmy Primetime, και για τη δουλειά της στο Broadway, ιδιαίτερα στο «Twentieth Century», για το οποίο έλαβε υποψηφιότητα για βραβείο Tony.

Εκτός από τους κινηματογραφικούς της ρόλους, η Χεκ πρωταγωνίστησε στην κωμική δραματική τηλεοπτική σειρά «Men in Trees (2006–08)», «Hung (2009–11)», «Save Me (2013)», «Aftermath (2016)» και στην στρατιωτική δραματική τηλεοπτική σειρά «The Brave (2017)». Δάνεισε τη φωνή της στην τηλεοπτική σειρά κινουμένων σχεδίων «The Legend of Korra (2014)», όπου έκανε τη φωνή της Suyin Beifong και εμφανίστηκε ως διαγωνιζόμενη στην 29η σεζόν του «Dancing with the Stars (2020)».

«Χάσαμε ένα λαμπρό φως» -Συγκινεί ο γιος της Αν Χεκ

Φόρο τιμής στη μητέρα του, Αν Χεκ, απέτισε ο γιος της σημειώνοντας ότι η οικογένεια της έχασε «μια ευγενική και χαρούμενη ψυχή, μια μητέρα που αγαπούσε τα παιδιά της και μια αφοσιωμένη φίλη». Σε ανακοίνωσή του ο Χόμερ Λαφούν σημειώνει: «Ο αδελφός μου Άτλας κι εγώ χάσαμε τη μητέρα μας. Μετά από έξι μέρες σχεδόν απίστευτων συναισθηματικών εναλλαγών, μου έμεινε μια βαθειά, ανείπωτη θλίψη. Ελπίζω η μητέρα μου να απελευθερώθηκε από τους πόνους και να άρχισε να εξερευνά την αιώνια ελευθερία της, όπως θέλω να φαντάζομαι».