Νησίδα Έβρου μετανάστες: Η ανακοίνωση του Νότη Μηταράκη

Νέα παρέμβαση σχετικά με την ομάδα μεταναστών που βρίσκονται σε νησίδα στον Έβρο έκανε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συγκεκριμένα, το απόγευμα της Κυριακής ο κ. Μηταράκης τοποθετήθηκε εκ νέου στο Twitter, επισημαίνοντας πως η τουρκική πλευρά έχει επανειλημμένως ειδοποιηθεί, προκειμένου να παρέμβει, καθώς, όπως προκύπτει και από την πρόσφατη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, η νησίδα στην οποία βρίσκεται η ομάδα μεταναστών αποτελεί τουρκικό έδαφος.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου παραπέμπει στην ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας η οποία, όπως λέει, έκανε αλλεπάλληλες έρευνες με κάθε τεχνικό μέσο στην περιοχή, χωρίς να εντοπιστεί ανθρώπινη παρουσία σε ελληνικό έδαφος και επιβεβαιώθηκε πως πρόκειται για σημείο εκτός ελληνικής επικράτειας. «Άμεσα η ΕΛΑΣ προέβη σε δύο ενημερώσεις των Τουρκικών αρχών» επισημαίνει.

As announced by @hellenicpolice regarding #Evros, we conducted repeated searches, with suitable technical means, without detecting any human presence in the islet. It has been confirmed that this is a point outside Greek territory so immediatel we notified Turkish authorities.

