Φωτιά Αίγυπτος: Συλλυπητήρια του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών

Βαθιά θλίψη για την τραγική απώλεια ζωών που προκάλεσε η πυρκαγιά σε εκκλησία της Γκίζας στην Αίγυπτο εκφράζει με ανάρτησή του στο twitter το υπουργείο Εξωτερικών. Με το ίδιο μήνυμα, εκφράζει εγκάρδια συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, η Ελλάδα στέκεται «με πλήρη αλληλεγγύη στους στενούς μας φίλους, τον λαό και την κυβέρνηση της Αιγύπτου».

Deeply saddened by the tragic loss of life in a fire at a church in Giza, Egypt.Our heartfelt condolences to the bereaved families &wishes for a swift recovery to the injured. At this difficult time,#Greece stands in full solidarity w/our close friends the people &Gov't of #Egypt pic.twitter.com/dgVgZV04Pt

