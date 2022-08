Χάος σε πτήση – Ημίγυμνη γυναίκα έτρεχε προς το πιλοτήριο φωνάζοντας «Allahu Akbar»

Ένας πατέρας τριών παιδιών ήταν αυτός που κατάφερε να συγκρατήσει μια γυναίκα, η οποία έμεινε με τα εσώρουχά της μέσα σε ένα αεροπλάνο με προορισμό το Μάντσεστερ και επιχείρησε δυο φορές να εισβάλει στο πιλοτήριο φωνάζοντας «Allahu Akbar». Ο 35χρονος Φίλιπ Ο’Μπράιαν ήταν επιβάτης στην πτήση της Jet2 από τη Λάρνακα της Κύπρου προς το Μάντσεστερ την Τρίτη 9 Αυγούστου, όταν μια γυναίκα, γύρω στα 30, προκάλεσε πανικό λίγο μετά την απογείωση. Σύμφωνα με τη Daily Mail, η γυναίκα άφησε να εννοηθεί ότι είχε μαζί της εκρηκτικά και επίσης ρώτησε τα παιδιά με τα οποία ήταν μαζί, αν ήταν «έτοιμα να πεθάνουν». Είπε επίσης στους τρομοκρατημένους επιβάτες και το προσωπικό ότι οι γονείς της ήταν μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης ISIS.

Ο Ο’Μπράιαν βρισκόταν στο αεροσκάφος με άλλα έξι μέλη της οικογένειάς του, μεταξύ των οποίων η σύζυγός του και τρία παιδιά ηλικίας οκτώ έως 14 ετών. Ο 35χρονος, ο οποίος εργαζόταν σαν σεκιούριτι όταν ήταν έφηβος, δήλωσε στη Mirror για το περιστατικό: «Όταν η γυναίκα κατευθύνθηκε ξανά προς το πιλοτήριο πήρα, τον έλεγχο, την ακινητοποίησα στο έδαφος και σε εκείνο το σημείο ο πιλότος έκανε αναγκαστική προσγείωση στο Παρίσι».

V

Hero British father-of-three, 35, restrains woman claiming to have explosives after she stripped to her underwear and tried to storm plane cockpit shouting 'Allahu Akbar' on Jet2 flight from Cyprus to Manchester

