Μηταράκης: Εκτός ελληνικής επικράτειας το περιστατικό με τους πρόσφυγες στον Έβρο

Στην ανάρτηση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) σχετικά με τους 40 μετανάστες που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα ελληνοτουρκικά σύνορα, στον Έβρο και τις αναφορές για ένα παιδί που έχασε τη ζωή του στη συγκεκριμένη περιοχή, απάντησε ο υπουργός Μετανάστευσης, Νότης Μηταράκης. «Συνεχίζουμε να ανησυχούμε σοβαρά για την ασφάλεια και την ευημερία περίπου 40 ανθρώπων που φέρονται να έχουν εγκλωβιστεί σε μια νησίδα στα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας. Σύμφωνα με τις αναφορές που λάβαμε, ένα παιδί έχει ήδη βρει τραγικό θάνατο. Εάν δεν ληφθούν επείγοντα μέτρα, φοβόμαστε ότι κινδυνεύουν και άλλες ζωές» ανέφερε η υπηρεσία του ΟΗΕ. Για να απαντήσει ο υπουργός: «Ανησυχούμε επίσης σε μεγάλο βαθμό για τους μετανάστες που έχουν εγκλωβιστεί από διακινητές κοντά στα σύνορά μας. Το περιστατικό ωστόσο, όπως αναφέρει η Ελληνική Αστυνομία είναι εκτός της ελληνικής επικράτειας».

Σημειώνεται πως χθες, η Ελληνική Αστυνομία ξεκαθάρισε πως η νησίδα του ποταμού Έβρου, στην οποία εδώ και ημέρες έχουν παγιδευτεί περί τους 40 μετανάστες βρίσκεται, σύμφωνα με τις συντεταγμένες, σε τουρκική επικράτεια. Όπως έγινε γνωστό από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, διαβιβάστηκε σχετική ενημέρωση, μέσω του Τριμερούς Κέντρου Επαφής Καπιτάν Αντρέεβο, στις τουρκικές αρχές, ενώ τους ζητήθηκε «να προβούν κατεπειγόντως σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τον άμεσο απεγκλωβισμό όλων των ατόμων και την παροχή της αναγκαίας και κατάλληλης αρωγής».

We are also deeply concerned about migrants stranded by smugglers near our borders. The incident however, as reported by the Hellenic Police @hellenicpolice is outside Greek territory.

— Νότης Μηταράκης – Notis Mitarachi (@nmitarakis) August 13, 2022