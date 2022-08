Τένις: Πρεμιέρα της Σάκκαρη στο Τορόντο

Η Μαρία Σάκκαρη θα αναμετρηθεί με την Σλόαν Στέφενς στο δεύτερο γύρο του τουρνουά τένις του Τορόντο στον Καναδά. Η Αμερικανή ξεπέρασε το εμπόδιο της Σοφία Κένιν (2-1 σετ) κι έκλεισε… ραντεβού με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια. Η Στέφενς ήταν το φαβορί πριν από την έναρξη του ματς με την Κένιν και επιβεβαίωσε τα προγνωστικά φτάνοντας, πάντως, δύσκολα στη νίκη ενώ η αναμέτρησή τους διεκόπη για σημαντικό χρονικό διάστημα εξαιτίας της βροχής που έπεσε στην πόλη του Καναδά. Πήρε την πρόκριση, όμως, κι απέναντί της θα βρει τη Μαρία Σάκκαρη με το ματς να είναι προγραμματισμένο a priori για τα ξημερώματα της Τετάρτης και όχι πριν από τις 03:15. Αυτή, μάλιστα, θα είναι και η πρώτη φορά που θα αναμετρηθούν.

Η Ελληνίδα σταρ είναι αποφασισμένη να αποδώσει σε υψηλότερο επίπεδο σε σύγκριση με το τουρνουά του Σαν Χοσέ την περασμένη εβδομάδα όπου και αποκλείστηκε από την Σέλμπι Ρότζερς. Θεωρητικά, έχει τον πρώτο λόγο κόντρα στην Στέφενς, νούμερο 59 της παγκόσμιας κατάταξης. Να σημειώσουμε ότι αυτό το τουρνουά χρησιμεύει και ως προετοιμασία για την Μαρία Σάκκαρη ενόψει της συμμετοχής της στο US Open, το τελευταίο Grand Slam τουρνουά της σεζόν, που θα αρχίσει στο τέλος του μήνα.

.@SloaneStephens first served for the match against Sofia Kenin over three hours ago…

…and after a valiant comeback from Kenin and multiple rain delays, she found a way to win 6-2, 6-7(5), 7-5!#NBO22 pic.twitter.com/mXsI4R8MlA

— National Bank Open (@NBOtoronto) August 9, 2022