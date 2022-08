Χιλή τρύπα: Ανησυχία για την γιγαντιαία καταβόθρα

Μεγάλη ανησυχία προκαλεί στις Αρχές της Χιλής η διεύρυνση της μυστηριώδους τεράστιας τρύπας, που έχει ανοίξει κοντά σε ορυχείο χαλκού στα βόρεια της χώρας. Η τρύπα, που εμφανίστηκε ξαφνικά στο έδαφος προ ημερών, έχει διπλασιαστεί κι έχει πλέον διάμετρο 50 μέτρων και βάθος 200, αναγκάζοντας αξιωματούχους να διατάξουν τη διακοπή της λειτουργίας του ορυχείου.

Η καταβόθρα είναι αρκετά μεγάλη για να χωρέσει την παρισινή Αψίδα του Θριάμβου, τον εμβληματικό πύργο Space Needle των 184 μ. του Σιάτλ, ή έξι αγάλματα σαν εκείνο του Χριστού Σωτήρος στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Η Εθνική Υπηρεσία Γεωλογίας και Μεταλλείων της Χιλής ερευνά ακόμη, κατά δήλωσή της, την τεράστια τρύπα κοντά στο ορυχείο Alcaparrosa, περίπου 665 χλμ βόρεια της πρωτεύουσας Σαντιάγο και πέρα από τη διαταγή να σταματήσουν όλες οι εργασίες στο ορυχείο, ξεκινά τη διαδικασία επιβολής κυρώσεων στη διαχειρίστρια εταιρεία, την Καναδική Lundin Mining, στην οποία ανήκει το 80% και το υπόλοιπο στην ιαπωνική Sumitomo Corporation.

Η Lundin είχε πει την περασμένη εβδομάδα ότι η τρύπα δεν επηρεάζει τους εργαζομένους κι ότι προσπαθεί να καθορίσει τους λόγους εμφάνισης της καταβόθρας. Αρχικά η τρύπα κοντά στην πόλη Τιέρα Αμαρίλα της Χιλής είχε διάμετρο περίπου 25 μέτρων και στο βυθό της είχε εντοπιστεί νερό, για την απάντληση του οποίου έχουν τοποθετηθεί ειδικές αντλίες, ενώ τις προσεχείς μέρες θα ερευνηθούν οι υπόγειοι θάλαμοι του ορυχείου για να διαπιστωθεί μήπως προχώρησαν σε εξόρυξη πέραν του προβλεπόμενου ορίου.

Ντόπιοι αξιωματούχοι, όπως ο δήμαρχος της Τιέρα Αμαρίλα, Κριστομπάλ Ζούνιγκα, εξέφρασαν σε ΜΜΕ της Χιλής την ανησυχία τους μήπως το ορυχείο έχει πλημμυρίσει υπογείως αποσταθεροποιώντας τη γύρω περιοχή.

(Reuters) – A sinkhole in Chile has doubled in size, growing large enough to engulf Trump's head and prompting officials to order work to stop at a nearby copper mine.

The sinkhole, which emerged on July 30, now stretches 50 meters across and goes down 200 meters (656 feet). pic.twitter.com/twNDEZ4Lh3

— James Hughes (@JamesHu29812484) August 8, 2022