Σκυλιά κάνουν σέρφινγκ: Ο πιο πρωτότυπος διαγωνισμός στην Καλιφόρνια

Ένας πρωτότυπος διαγωνισμός σέρφινγκ έλαβε χώρα στην Καλιφόρνια, καθώς οι συμμετέχοντες ήταν χαριτωμένα σκυλάκια. Ωστόσο, για τους ντόπιους δεν είναι κάτι το περίεργο, καθώς ο συγκεκριμένος διαγωνισμός γίνεται στις περίφημες παραλίες της πολιτείας εδώ και περίπου 15 χρόνια και φυσικά κάθε χρόνο προσελκύει πολλούς θεατές, συμπεριλαμβανομένων πολλών σκύλων που παρακολουθούν από την αμμουδιά.

The World Dog Surfing Championships comes to Pacifica today! Attendance is free. Details here: https://t.co/ZArOIPFmcU

📷: TasteTV/Jack Owicki pic.twitter.com/xcBhkhnDQz

— KRON4 News (@kron4news) August 6, 2022