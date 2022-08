Κούβα φωτιά: Βίντεο σοκ από τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του μέχρι στιγμής,121 τραυματίστηκαν, ενώ 17 άνθρωποι αγνοούνται από την πυρκαγιά που ξέσπασε από κεραυνό σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Κούβα. Συγκεκριμένα, από τη φωτιά, που ξέσπασε σε προάστιο της πόλης Ματάνσας, αγνοούνται 17 πυροσβέστες που βρίσκονταν κοντά σε μια φλεγόμενη δεξαμενή όταν σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη, όπως αναφέρει ανακοίνωση της προεδρίας της Κούβας.

Βέβαια, υπάρχει φόβος για περισσότερους θανάτους, καθώς αυξάνεται με γοργούς ρυθμούς ο αριθμός των τραυματιών σε 121 -με προηγούμενη ανακοίνωση ήταν 77. Σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο, στο σημείο της καταστροφής εντοπίστηκε μια σορός, ενώ πέντε τραυματίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση, τρεις σε πολύ σοβαρή κατάσταση και 28 έχουν τραυματιστεί σοβαρά. Μεταξύ των τραυματιών είναι και ο υπουργός Ενέργειας Λιβάν Αρόντε. Την ίδια στιγμή, περίπου 1.900 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τη ζώνη της καταστροφής, στα προάστια του Ματάνσας, μιας πόλης 140.000 κατοίκων που βρίσκεται περίπου 100 χιλιόμετρα ανατολικά της Αβάνας.

– A massive fire broke out by a lightening strike on Friday evening at an 𝐎𝐢𝐥 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐚𝐠𝐞 𝐅𝐚𝐜𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲 in Matanza city, #Cuba – 4 explosions injured 121, 1 died – 17 firefighters are missing #FuerzaMatanzas #FuerzaCubal pic.twitter.com/ByBi7SkRLG

Άμεση ήταν η βοήθεια που δέχθηκε η Κούβα από πολλές χώρες σήμερα ύστερα από την έκκληση που απηύθυνε για να αντιμετωπίσει τη μεγάλη πυρκαγιά στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Μπροστά στο δύσκολο έργο της κατάσβεσης που «μπορεί να χρειαστεί χρόνο», σύμφωνα με τον πρόεδρο της Κούβας Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ, η Κούβα «ζήτησε τη βοήθεια και τις συμβουλές από φίλες χώρες, με εμπειρία στον πετρελαϊκό κλάδο». Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο πρόεδρος της Κούβας, ευχαρίστησε χώρες όπως Μεξικό, Νικαράγουα, Αργεντινή, και Χιλή που ανταποκρίθηκαν άμεσα στην έκκληση, προσφέροντας ανθρωπιστικό υλικό. Μάλιστα, ευχαριστεί και τις ΗΠΑ για την προσφορά τεχνικών συμβουλών.

Η πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής (5/8) όταν κεραυνός έπληξε μια από τις δεξαμενές πετρελαίου. Στη συνέχεια εξαπλώθηκε και σε μια δεύτερη δεξαμενή. Σύμφωνα με την Granma, το αλεξικέραυνο δεν άντεξε την ισχύ της ηλεκτρικής εκκένωσης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η πρώτη δεξαμενή «περιείχε σχεδόν 26.000 κυβικά μέτρα εγχώριου αργού – ή περίπου το 50% της μέγιστης χωρητικότητάς της» τη στιγμή της καταστροφής. Η δεύτερη δεξαμενή περιείχε 52.000 κυβικά μέτρα μαζούτ.

#FuerzaCuba #FuerzaMatanzas

All the support and solidarity for our leaders, combatants from @MinfarC and @minint_cuba, to our #firefighters, who are making an effort to put out the #fire at the fuel base in #Matanzas. #6August 2022 #Cuba #CubaUnida #We will get ahead https://t.co/RgGln3IaMG pic.twitter.com/XLOnVZrnj6

— JoséCarlosRRuiz (@JoseCarlosRRuiz) August 6, 2022