Διακοπές για 600 παιδιά από την Ουκρανία σε ελληνικές κατασκηνώσεις

Περίπου 600 παιδιά από την Ουκρανία θα έρθουν στην Ελλάδα για διακοπές και θα φιλοξενηθούν σε κατασκηνώσεις σε όλη τη χώρα, έπειτα από προσφορά της Πανελλήνιας Ένωσης Λειτουργών Κατασκηνώσεων Ιδιωτικής Πρωτοβουλίας. Η πρώτη ομάδα που αποτελείται από 117 παιδιά, ηλικίας από έξι έως 15 ετών, και τους 22 συνοδούς τους, από την Μπούτσα της Ουκρανίας, πέρασε χθες Πέμπτη το βράδυ τα ελληνικά σύνορα από τον Προμαχώνα και φιλοξενήθηκε για ένα βράδυ στη δομή της Σιντικής. Λεωφορεία του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) έχουν αναλάβει τις εσωτερικές μετακινήσεις τους σε Χαλκιδική, Αττική και Πελοπόννησο.

Σήμερα, Παρασκευή, το απόγευμα τα παιδιά έφτασαν στην Αθήνα και έξω από το κτίριο της Βουλής των Ελλήνων τους υποδέχτηκαν η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σοφία Βούλτεψη, και ο πρέσβης της Ουκρανίας, Σεργκέι Σουτένκο. «Δεν είναι στις δυνάμεις μας να τερματίσουμε τον πόλεμο, ούτε να σβήσουμε από τις παιδικές ψυχές το τραύμα που τους έχει αφήσει η απώλεια, η καταστροφή, η βία του πολέμου. Αυτό που μπορούμε να προσφέρουμε είναι λίγες στιγμές χαράς και ξεγνοιασιάς για να βάλουμε μια θετική ανάμνηση μέσα στις τόσο σκληρές εικόνες, που τόσο βάναυσα τραυμάτισαν την τρυφερή τους ηλικία και ένα λιθαράκι για να χτίσουμε την υπόσχεση μιας δυνατής φιλίας για τη ζωή τους σε ένα ειρηνικό μέλλον για το οποίο παλεύουμε», επεσήμανε η υφυπουργός κατά την υποδοχή τους.

Ο Ουκρανός πρέσβης υπογράμμισε ότι «είναι αδύνατον να καταλάβουμε τι βίωσαν αυτά τα παιδιά, που τις πρώτες εβδομάδες του ρωσικού πολέμου αντιμετώπισαν τη βαρβαρότητα των Ρώσων στρατιωτών κατακτητών. Εδώ και έξι μήνες, οι γονείς τους, όπως όλη η Ουκρανία, αγωνίζονται για την ελευθερία και το ειρηνικό μέλλον της πατρίδας μας. Μπορεί δύο εβδομάδες χωρίς πόλεμος να μην είναι πολύς χρόνος, αλλά είμαι απόλυτα σίγουρος ότι η ζεστασιά και η αγάπη, που έχουν τα παιδιά στην Ελλάδα από την πρώτη στιγμή, θα βοηθήσει να αποκαταστήσουν την πίστη τους για το μέλλον».

Παρόντες στην υποδοχή των παιδιών ήταν ο ειδικός γραμματέας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του υπουργείου Μετανάστευσης, Ηρακλής Μοσκώφ, η πρόξενος της ουκρανικής πρεσβείας, Άννα Τισένκο, ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης στην Ελλάδα, Τζιανλούκα Ρόκο, και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λειτουργών Κατασκηνώσεων Ιδιωτικής Πρωτοβουλίας, Παναγιώτης Μπαρδάκης.

Όσα παιδιά θα φιλοξενηθούν σε κατασκηνώσεις της Χαλκιδικής αφίχθηκαν απευθείας στη Θεσσαλονίκη, όπου τους υποδέχτηκε ο υφυπουργός Μακεδονίας- Θράκης, Σταύρος Καλαφάτης, παρουσία του προέδρου της ΔΕΘ, Τάσου Τζήκα.

Θα ακολουθήσουν αφίξεις άλλων δύο γκρουπ παιδιών στις 12 και 17 Αυγούστου, ενώ σημειώνεται ότι η Ελληνική Αστυνομία συνοδεύει τα πούλμαν στις διαδρομές τους. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Μετανάστευσης, το γενικό συντονισμό του εγχειρήματος έχει η υφυπουργός Μετανάστευσης, ενώ για την επιτυχή οργάνωσή του συνεργάστηκαν με το υπουργείο η πρεσβεία της Ουκρανίας στην Ελλάδα, ο γενικός γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, Μάνος Λογοθέτης, ο ΔΟΜ, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασύλου, και οι αρχές της πρώην περιφέρειας και νυν στρατιωτικής διοίκησης της Μπούτσα.

Σημειώνεται ότι ο ΔΟΜ εξασφάλισε τη χρηματοδότηση των εγχώριων μετακινήσεων που απαιτούνται σε συνεργασία με την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB). Κατά την άφιξη των πούλμαν στον Προμαχώνα τα παιδιά υποβλήθηκαν σε ράπιντ τεστ και παιδιατρική εξέταση από τον ΕΟΔΥ και τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, ενώ υπηρεσίες διερμηνείας προσέφεραν εθελοντές της ΜΚΟ SolidarityNow.

📢 Greece 🇬🇷 welcomed 117 children from Ukraine 🇺🇦attending summer camps.

IOM is happy to assist @migrationgovgr with their transportations inside the country.

🙏 Thank you @COEbanknews for your support. pic.twitter.com/QWqvzjIVXR

— IOM Greece (@IOMGREECE) August 5, 2022