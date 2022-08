Σάκκαρη – Ρότζερς 0 – 2: Πρόωρος αποκλεισμός από το Σαν Χοσέ

Η Μαρία Σάκκαρη δεν μπόρεσε να προβάλει αντίσταση κόντρα στην Σέλμπι Ρότζερς και ηττήθηκε εύκολα με 2-0 σετ, μένοντας εκτός συνέχειας στο τουρνουά “Mubadala Silicon Valley Classic” του Σαν Χοσέ των ΗΠΑ. Αποκλεισμός στην πρεμιέρα για την Μαρία Σάκκαρη. Η Ελληνίδα τενίστρια (Νο 3 στον κόσμο) ηττήθηκε με 6-1, 6-3 από τη Σέλμπι Ρότζερς (Νο45), στην πρεμιέρα της στον 2ο γύρο του Mubadala Silicon Valley Classic.

Η 29χρονη Αμερικανίδα πανηγύρισε την τρίτη νίκη της σε ισάριθμα ματς με την Μαρία Σάκκαρη, ενώ παράλληλα συνέχισε τις καλές εμφανίσεις, καθώς είχε προηγηθεί η νίκη 2-0 επί της Μπιάνκα Αντρεέσκου. Η Μαρία Σάκκαρη επέστρεψε σε τουρνουά με σκληρή επιφάνεια μετά τον Φεβρουάριο, δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί στις συνθήκες και… απογοήτευσε, κάνοντας συνολικά 27 λάθη. Στο πρώτο σετ, η Σέλμπι «έσπασε» τρεις φορές το σερβίς της 27χρονης Σάκκαρη και μετά από 27 λεπτά, έφθασε με άνεση στο 6-1. Η Ελληνίδα τενίστρια, «έβγαλε αντίδραση» στο δεύτερο σετ, με τις δύο αθλήτριες να κρατούν το σερβίς τους, μέχρι το 3-3, σημείο στο οποίο ο Σέλμπι προηγήθηκε με 4-3 και με μπρέϊκ προηγήθηκε 5-3, για να φθάσει στο 6-3 και στην νίκη, μετά από 46 λεπτά. Πλέον, η Μαρία Σάκκαρη στρέφει την προσοχή της στο τουρνουά του Τορόντο, που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα.

That was a very impressive performance from Shelby Rogers to back up her win over Andreescu and easily beat #3 Maria Sakkari, the top seed in San José, 6-1, 6-3.

Rogers gets Anisimova tomorrow, night session.

— José Morgado (@josemorgado) August 5, 2022