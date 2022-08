Βηρυτός έκρηξη: Η επέτειος στο λιμάνι «ζωντάνευσε» με νέα κατάρρευση μέρους των σιλό

Η «μαύρη» επέτειος από τη συμπλήρωση δύο ετών από την τεράστια έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού, στον Λίβανο, «ζωντάνεψε» με ένα τρομακτικό συμβάν. Ένα μέρος των σιλό σιτηρών που είχαν υποστεί ζημιές από την έκρηξη, η οποία κατάστρεψε το λιμάνι της Βηρυτού πριν από δύο χρόνια, κατέρρευσε την Πέμπτη 4 Αυγούστου. Τουλάχιστον άλλα δύο σιλό στο λιμάνι της πρωτεύουσας του Λιβάνου κατέρρευσαν, την ώρα που πλήθος κόσμου και διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο για να τιμήσουν τη δεύτερη επέτειο του δράματος.

The 244 Beirut blast victims, remember their names, never forget them, pray for them. August 4th 2020 Beirut Lebanon 6:07🕊 #Beirut #BeirutBlast pic.twitter.com/uFjidvwZQR

Ό,τι είχε απομείνει από τα μεγάλα σιλό, άρχισε να καταρρέει αυτήν την εβδομάδα, με αρκετά να έχουν καταρρεύσει την Κυριακή (31/7). Μάλιστα, αξιωματούχοι αναφέρουν ότι περισσότερα σιλό μπορεί να καταρρεύσουν ανά πάσα στιγμή. Τοπικά ΜΜΕ διευκρίνισαν ότι τέσσερις πύργοι κατέρρευσαν μετά την αποκόλλησή τους από την ήδη κατεστραμμένη δομή από το ωστικό κύμα της φονικής έκρηξης της 4ης Αυγούστου 2020. Είναι το δεύτερο ατύχημα του είδους μέσα σε τέσσερις ημέρες, μετά την κατάρρευση ενός μέρους των σιταποθηκών την Κυριακή 31 Ιουλίου.

Δύο πηγές ασφαλείας δήλωσαν στο Reuters πως σύμφωνα με τους υπολογισμούς τους οι νεκροί είναι τουλάχιστον 220, με τουλάχιστον άλλους 20 να παραμένουν στα αζήτητα, στην πλειονότητά τους Σύροι υπήκοοι. Στις 4 Αυγούστου 2020, εκατοντάδες τόνοι νιτρικής αμμωνίας που είχαν αποθηκευτεί χωρίς μέτρα προφύλαξης σε μια αποθήκη εκρήγνυνται με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 200 άνθρωποι, 6.500 να τραυματιστούν και ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα να καταστραφούν — χωρίς να παραβλέπονται τα ψυχολογικά τραύματα.

Ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού αποδίδει την ευθύνη για την έκρηξη στην ηγετική τάξη που έχει εγκατασταθεί στην εξουσία εδώ και δεκαετίες, την οποία κατηγορεί για κακή διαχείριση, διαφθορά και αμέλεια.

Απαιτείται μια “ανεξάρτητη, εις βάθος και διαφανής έρευνα για την έκρηξη”, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, απηχώντας τις εκκλήσεις ΜΚΟ, ειδικών και των οικογενειών των θυμάτων.

Από την πλευρά του, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα του Λιβάνου L’ Orient-Le Jour, να αποδοθεί δικαιοσύνη για τα αίτια της έκρηξης, εκφράζοντας λύπη για την αναστολή της έρευνας εδώ και αρκετούς μήνες.

“Το ξαναλέω σήμερα με δύναμη: πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη. Για να πενθήσουν και να ανασυνταχθούν, οι Λιβανέζες, οι Λιβανέζοι και όλοι όσοι ζουν στη χώρα αυτή (…) έχουν ανάγκη να ξέρουν την αλήθεια”, είπε.

“Ο Λίβανος διέρχεται μια κρίση χωρίς προηγούμενο. Έχει επίσης ανάγκη τη δικαιοσύνη για να ανακάμψει”, προσθέτει, διευκρινίζοντας πως “σε αυτόν τον τομέα η Γαλλία θα συνεχίσει, με τους εταίρους της, να βοηθά τη χώρα”.

…. this video still breaks my heart… The situation in Lebanon is still catastrophic, people are starving. Continuous corruption, the pandemic, the war in Ukraine made the situation worse than 2 years ago… don't forget Lebanon. @mikasounds @MikaFanClub #Beirut #Lebanon pic.twitter.com/4kwWVSMm1N

