Κίνα – Ταϊβάν πόλεμος: Παγκόσμια ανησυχία για τα κινεζικά γυμνάσια με αληθινά πυρά

Ξεκίνησαν οι κινεζικές στρατιωτικές ασκήσεις γύρω από το κύριο νησί της Ταϊβάν, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας Πρόκειται για τις μεγαλύτερες κινεζικές αεροπορικές και ναυτικές ασκήσεις που έχουν οργανωθεί ποτέ γύρω από τη νήσο, η οποία έχει δική της κυβέρνηση αλλά το Πεκίνο θεωρεί αποσκιρτήσασα επαρχία της, προορισμένη να επανενωθεί με την ηπειρωτική χώρα, διά της βίας αν χρειαστεί. «Τα γυμνάσια ξεκινούν», ανέφερε το CCTV μέσω Weibo, του κινεζικού αντίστοιχου του Twitter. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την νέα ένταση που προκλήθηκε μετά την επίσκεψη της Αμερικανής προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι και λίγες ώρες αφότου drones πέταξαν πάνω από εδάφη της Ταϊβάν και χάκερ εξαπέλυσαν επίθεση στον ιστότοπο του υπουργείου Άμυνας.

I led a Congressional delegation to Taiwan to make crystal clear that America stands with the people of Taiwan – and all those committed to Democracy and human rights.

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 3, 2022