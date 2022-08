Σουρικάτα Κορυδαλλός: Σε εξέλιξη… επιχείρηση της ΕΛΑΣ!

Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού για τον εντοπισμό μιας… σουρικάτας, που άγνωστο πώς έχει βρεθεί στην αυλή του σχολείου. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι το όμορφο θηλαστικό πιθανόν έχει κλαπεί από χώρο φιλοξενίας άγριων ζώων και κατάφερε να… δραπετεύσει ή αφεθεί σε αστικό περιβάλλον. Αστυνομικοί κάλεσαν φιλοζωικές οργανώσεις για την ασφαλή ακινητοποίηση και μεταφορά του σε ασφαλές περιβάλλον.

Η σουρικάτα είναι μικρό θηλαστικό που ανήκει στην οικογένεια της μαγκούστας. Οι σουρικάτες εμφανίζονται στην έρημο Καλαχάρι της Μποτσουάνας, της Ναμίμπια και της Νοτίου Αφρικής σε ομάδες των 20 ή περισσοτέρων μελών και ζούνε 12-14 χρόνια. Το κυριότερο χαρακτηριστικό τους είναι ότι σε τακτά χρονικά διαστήματα στέκονται όρθια για αρκετή ώρα πατώντας στα πίσω πόδια τους και χρησιμοποιώντας την ουρά τους ως στήριγμα. Το βράδυ μένουν σε υπόγειες φωλιές, ενώ βγαίνουν έξω μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Σχηματίζουν αγέλες των 2 έως 30 ατόμων, με θηλυκά και αρσενικά μέλη, συνήθως σε σχεδόν ίδιους αριθμούς. Οι αγέλες περιλαμβάνουν πολλές οικογένειες ζευγαριών και των μικρών τους. Τα μέλη της αγέλης αναλαμβάνουν διάφορα καθήκοντα εκ περιτροπής, όπως τη φροντίδα των μικρών ή την περιφρούρηση της περιοχής για αρπακτικά. Υψηλότερα στην ιεραρχία είναι τα μεγαλύτερα σε ηλικία μέλη της ομάδας.

Οι αγέλες έχουν κυρίαρχα θηλυκά (συνήθως τα βαρύτερα) και κατώτερα στην ιεραρχία θηλυκά. Κατά κανόνα, τα κυρίαρχα θηλυκά ζευγαρώνουν και γεννούν μικρά και τα κατώτερα στην ιεραρχία θηλυκά προσφέρουν αλτρουιστικά τη βοήθειά τους στη φροντίδα των μικρών. Τα θηλυκά που είναι κατώτερα στην ιεραρχία δεν είναι εύκολο να αναπαραχθούν, καθώς, για παράδειγμα, κυρίαρχα θηλυκά συχνά σκοτώνουν τα μικρά τους. Έχει παρατηρηθεί, βέβαια, και το αντίστροφο: κατώτερα στην ιεραρχία θηλυκά να σκοτώνουν τα μικρά των κυρίαρχων θηλυκών, ώστε να βελτιωθεί η κοινωνική θέση των δικών τους μικρών στην αγέλη. Οι διαπληκτισμοί μεταξύ μελών διαφορετικών αγελών είναι ιδιαίτερα επιθετικοί και συχνά έχουν ως αποτέλεσμα σοβαρούς τραυματισμούς και θάνατο.

Οι σουρικάτες είναι ζώα παμφάγα, αλλά η διατροφή τους αποτελείται κυρίως από έντομα (σκαθάρια και λεπιδόπτερα), αυγά, αμφίβια, μικρά πουλιά, μικρά θηλαστικά, ακόμα και φίδια και σκορπιούς, αφού έχουν ανοσία στο δηλητήριό τους. Τρώνε επίσης διάφορα φυτά και σπόρους. Αφιερώνουν καθημερινά 5 με 8 ώρες στην αναζήτηση και συλλογή τροφής.

Interesting fact of the day: –

Meerkats (Suricata suricatta) have excellent eyesight and can spot a predator in the air from over 300 metres away. And of course they can spot a car insurance deal from even further 😉 😂😂😂 pic.twitter.com/YActd2ZBZZ

— Bob Steele (@BobSteele55) July 20, 2020