Επίθεση σε νηπιαγωγείο Κίνα: Τρεις νεκροί και έξι τραυματίες

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και έξι τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι σε παιδικό σταθμό στην Κίνα. Η αστυνομία της Τζιανξί δημοσίευσε την είδηση του περιστατικού στην κινεζική πλατφόρμα Weibo, που μοιάζει με το Twitter, το πρωί της Τετάρτης. Ένας «γκάνγκστερ» με καπέλο και μάσκα εισέβαλε στον ιδιωτικό παιδικό σταθμό στην κομητεία Anfu, αναφέρει η ανάρτηση.

Μόλις μπήκε μέσα, ο ένοπλος άνδρας σκότωσε τρεις και άφησε έξι τραυματίες. Οι ηλικίες των θυμάτων δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί.

Οι αξιωματούχοι έδωσαν στη δημοσιότητα το όνομα του αρχικού τους υπόπτου -ενός 48χρονου ντόπιου, που ονομάζεται Liu Mouhui.

Σε ανεπιβεβαίωτα βίντεο από τη σκηνή, που μοιράστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αστυνομικός φαίνεται να έχει ένα μικροσκοπικό παιδί στην αγκαλιά του και να το μεταφέρει σε ένα ασθενοφόρο.

