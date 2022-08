Πέθανε την ώρα που χτυπούσε τη σύντροφό του: Οι εφιαλτικές διακοπές της Τζένι Πλατ

Ένας Βρετανός πρώην παίκτης του ράγκμπι έχασε τη ζωή του από ανακοπή στην Φλωρεντία, ενώ γρονθοκοπούσε τη Βρετανίδα σύντροφό του στο δωμάτιο του ξενοδοχείου που είχαν νοικιάσει για τις διακοπές τους στην Ιταλία. Σύμφωνα με τους Times της Βρετανίας, ο 40χρονος Ρίκι Μπάιμπι, πρώην αστέρι του ράγκμπι, επιτέθηκε βάναυσα στη φίλη του, Τζένι Πλατ, μητέρα δύο παιδιών, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά, αλλά πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο. Όπως έγινε γνωστό, ο Μπάιμπι υπέστη καρδιακό επεισόδιο κατά τη διάρκεια της επίθεσης στην σύντροφό του, στις 16 Ιουλίου, και λίγο αργότερα κατέληξε.

Η γυναίκα βγήκε αιμόφυρτη από το δωμάτιο στο ξενοδοχείο Continentale της Φλωρεντίας, ζητώντας βοήθεια. Όπως κατέθεσε στην αστυνομία, τη νύχτα που πέθανε ο Μπάιμπι ήταν εντελώς εκτός ελέγχου και της επιτέθηκε. Η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου χρειάστηκε να υποβληθεί σε τρεις χειρουργικές επεμβάσεις. Η 44χρονη Πλατ δεν μπορούσε να μιλήσει στην αστυνομία για μια εβδομάδα, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της. Μετά από το εξιτήριο που έλαβε από το νοσοκομείο, η ίδια θα χρειαστεί συνεχή ιατρική φροντίδα, ενώ, όπως είναι λογικό, βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση.

Mail online: Jennie Platt 'was beaten up by rugby star boyfriend Ricky Bibey' who 'suffered heart attack' https://t.co/RMHOZdTmRo pic.twitter.com/2od4k5uTUw

— Newsnoon (@media_newsnoon) August 2, 2022