Ταϊβάν – Κίνα τώρα: Μετακινούνται δυνάμεις στη Σιαμέν, ετοιμάζονται καταφύγια

Εικόνες που θυμίζουν τη μετακίνηση των ρωσικών δυνάμεων πριν την εισβολή στην Ουκρανία έρχονται από την Κίνα, καθώς η ένταση ολοένα και αυξάνεται, ενόψει της επίσκεψης της Αμερικανίδας προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι, στην Ταϊβάν. Παρά τις επανειλημμένες κινεζικές προειδοποιήσεις εναντίον της επίσκεψης, η Πελόζι αναμένεται να φθάσει στη νήσο εντός της ημέρας, ενώ η Ουάσινγκτον διαμηνύει πως δεν πρόκειται να εκφοβιστεί από τις απειλές χρήσης στρατιωτικής βίας από πλευράς Πεκίνου. Μάλιστα, σύμφωνα με την εφημερίδα Liberty Times της Ταϊβάν, η Νάνσι Πελόζι αναμένεται στη νήσο, ως επικεφαλής αμερικανικής αντιπροσωπείας, στις 22:20 τοπική ώρα (17:20 ώρα Ελλάδας). Το δημοσίευμα δεν κατονομάζει τις πηγές της εφημερίδας.

Το πρωί είδαν το φως της δημοσιότητας νέα βίντεο και φωτογραφίες που φέρεται να παρουσιάζουν μετακίνηση κινεζικών δυνάμεων στην πόλη Σιαμέν της επαρχίας Φουτσιάν, απέναντι από την Ταϊβάν (χωρίζονται από το Στενό της Ταϊβάν). Το υπουργείο Αμυνας της Ταϊβάν διαβεβαίωσε από την πλευρά του ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι «αποφασισμένες», «ικανές» και «πεπεισμένες» ότι θα μπορέσουν να προστατεύσουν τη νήσο έναντι των αυξημένων απειλών της. «Προετοιμάζουμε σχολαστικά διάφορα σχέδια και θα αναπτυχθούν επαρκή στρατεύματα για να αντιμετωπιστεί (…) η απειλή που τίθεται από τον εχθρό», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωση Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα, εν μέσω κλιμάκωσης των εντάσεων.

Πτήσεις κινεζικών μαχητικών στο στενό της Ταϊβάν ενόψει της σημερινής επίσκεψης Πελόζι

Χθες, Δευτέρα, αρκετά μαχητικά της Πολεμικής Αεροπορίας της Κίνας πέταξαν κοντά στη νοητή γραμμή στο μέσον του στενού της Ταϊβάν, δήλωσε πηγή ενημερωμένη σχετικά στο ειδησεογραφικό πρακτορείο ειδήσεων, καθώς -σύμφωνα με έτερη πηγή- η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, η Νάνσι Πελόζι, αναμένεται να επισκεφθεί σήμερα την Ταϊπέι. Παράλληλα, κινεζικά πολεμικά πλοία βρίσκονται κοντά στην άτυπη ουδέτερη ζώνη στο στενό από χθες Δευτέρα.

Η κυβέρνηση της Ταϊβάν έχει αναπτύξει στρατιωτικά αεροσκάφη στην περιοχή για να επιτηρούν την κατάσταση, πρόσθεσε η πηγή αυτή. Ο Τζο Μπάιντεν τόνισε πως η Ουάσινγκτον περιμένει από το Πεκίνο να αντιδράσει με υπευθυνότητα και να μην εμπλακεί σε ενέργειες που θα κλιμακώσουν την ένταση εάν τελικά η Νάνσι Πελόζι επισκεφθεί την Ταϊβάν. Σημειώνεται ότι οι πρόεδροι ΗΠΑ και Κίνας είχαν την προηγούμενη εβδομάδα τηλεφωνική επικοινωνία σε υψηλούς τόνους, κατά την οποία κυριάρχησαν οι διαφωνίες σχετικά με την Ταϊβάν, με τον Σι Τζινπίνγκ να προειδοποιεί τον Τζο Μπάιντεν να «μην παίζει με τη φωτιά».

Ταϊβάν: Ετοιμάζει τα καταφύγιά της την ώρα που η Κίνα μετακινεί δυνάμεις της στη Σιαμέν

Η Ταϊβάν θέτει σε ετοιμότητα τα αντιαεροπορικά της καταφύγια καθώς η αυξανόμενη ένταση στις σχέσεις της με την Κίνα και η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία εγείρουν νέους φόβους για την πιθανότητα μιας κινεζικής επίθεσης στο νησί. Η Κίνα θεωρεί έδαφός της την Ταϊβάν και έχει αυξήσει την στρατιωτική της παρουσία στον εναέριο και θαλάσσιο χώρο γύρω από αυτήν. Η Ταϊβάν δεσμεύεται να υπερασπιστεί το έδαφός της και έχει θέσει ως προτεραιότητα την ενίσχυση της άμυνάς της με την τακτική διενέργεια στρατιωτικών ασκήσεων και ασκήσεων πολιτικής προστασίας.

This army convoy was spotted on a local highway in #Fujian today, too. pic.twitter.com/PzTZTQD614 — The Intel Crab (@IntelCrab) August 2, 2022

Οι προετοιμασίες περιλαμβάνουν τη σήμανση των καταφυγίων, όπου οι πολίτες θα μπορούν να προστατευθούν σε περίπτωση πυραυλικής επίθεσης από την Κίνα –όχι σε μπούνκερ που έχουν κατασκευαστεί ειδικά για αυτό τον σκοπό, αλλά σε υπόγειους χώρους όπως χώροι στάθμευσης, ο υπόγειος σιδηρόδρομος και υπόγεια εμπορικά κέντρα. Η πρωτεύουσα Ταϊπέι διαθέτει περισσότερα από 4.600 τέτοια καταφύγια που μπορούν να φιλοξενήσουν περίπου 12 εκατομμύρια ανθρώπους, πάνω από τέσσερις φορές τον πληθυσμό της. Η 18χρονη Χάρμονι Βου εξεπλάγη όταν πληροφορήθηκε ότι ένα υπόγειο εμπορικό κέντρο όπου μαζί με άλλους νεαρούς έκαναν πρόσφατα χορευτικές πρόβες θα μετατραπεί σε αντιαεροπορικό καταφύγιο για το ενδεχόμενο πολέμου.

Xiamen, #Fujian today!

1. China is sending multiple rocket launchers to Fujian

2. The Air traffic in the area has been regulated to enable fighter movement

3. The PLA carried out live fire drills last night#Taiwan #China #Pelosi pic.twitter.com/5Ow6Ob6NlH — Saikiran Kannan (@saikirankannan) August 2, 2022

Αλλά, όπως λέει, αντιλαμβάνεται τους λόγους.

«Το να έχεις καταφύγια είναι πολύ απαραίτητο. Δεν γνωρίζουμε πότε μπορεί να γίνει πόλεμος και αυτά είναι για την ασφάλειά μας. Ο πόλεμος είναι άγριος. Δεν τον έχουμε ζήσει και επομένως δεν είμαστε προετοιμασμένοι», λέει η Βου. Αξιωματούχοι της Ταϊπέι επικαιροποιούν την βάση δεδομένων των καθορισμένων καταφυγίων τοποθετώντας σε μια εφαρμογή για κινητό τις πληροφορίες που αφορούν την τοποθεσία τους και διενεργούν εκστρατεία μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και με αφίσες ώστε να διασφαλίσουν πως οι πολίτες θα γνωρίζουν πού βρίσκεται το πλησιέστερο. Οι είσοδοι των καταφυγίων φέρουν μια κίτρινη ένδειξη, ένα χαρτί σχεδόν στο μέγεθος σελίδας A4, όπου αναφέρεται ο μέγιστος αριθμός ανθρώπων που μπορούν να χωρέσουν.

There seems to be a large amount of PLA military equipment in/around the #Fujian region this morning… pic.twitter.com/ULzMlp4jwi — The Intel Crab (@IntelCrab) August 2, 2022

Ένας ανώτερος αξιωματούχος στην υπηρεσία της Ταϊπέι που είναι υπεύθυνη για τα καταφύγια λέει ότι τα γεγονότα που εκτυλίσσονται στην Ευρώπη έχουν προκαλέσει μια αίσθηση επείγουσας κατάστασης. «Δείτε τον πόλεμο στην Ουκρανία», λέει στο Reuters ο Αμπερκρόμπι Γιανγκ, ο διευθυντής της Υπηρεσίας Διαχείρισης Κτιρίων.

‘Δεν υπάρχει εγγύηση ότι οι αθώοι πολίτες δεν θα γίνουν στόχοι’

«Δεν υπάρχει εγγύηση ότι οι αθώοι πολίτες δεν θα γίνουν στόχοι. Όλοι οι πολίτες πρέπει να είναι ενημερωμένοι για τις κρίσεις… Χρειαζόμαστε τα καταφύγια για το ενδεχόμενο μιας επίθεσης από τους κινέζους κομμουνιστές», προσθέτει, εξηγώντας γιατί πρέπει να ενημερωθεί το κοινό. Τον περασμένο μήνα, η Ταϊβάν πραγματοποίησε μια ευρεία άσκηση για ενδεχόμενο αεροπορικής επίθεσης σε όλη την έκτασή της, για πρώτη φορά μετά την διακοπή που είχε προκαλέσει η πανδημία του κορονοϊού στις τακτικές ασκήσεις ετοιμότητας.

Ανάμεσα στις οδηγίες που έλαβαν οι πολίτες για το ενδεχόμενο πυραυλικής επίθεσης ήταν να μεταβούν στους υπόγειους χώρους στάθμευσης των σπιτιών τους καλύπτοντας τα μάτια και τα αυτιά τους με τα χέρια τους, αλλά έχοντας ανοιχτό το στόμα τους για να ελαχιστοποιήσουν τον αντίκτυπο από τα ωστικά κύματα. Κάποιοι εκπρόσωποι του τομέα πολιτικής προστασίας υποστηρίζουν ότι απαιτούνται περισσότερα μέτρα.

Οι αρχές είναι υποχρεωμένες από τον νόμο να διατηρούν καθαρά τα καταφύγια και να τα έχουν ανοιχτά, αλλά δεν είναι υποχρεωμένες να τα εξοπλίζουν με προμήθειες όπως τρόφιμα και νερό. Ερευνητές στη βουλή έκαναν τον Ιούνιο έκκληση να εξοπλιστούν τα καταφύγια με προμήθειες έκτακτης ανάγκης. Ο Βου Ένοκ του κυβερνώντος Δημοκρατικού Προοδευτικού Κόμματος λέει ότι οι πολίτες θα πρέπει να ετοιμάσουν συσκευασίες επιβίωσης για να πάρουν μαζί τους όταν θα μεταβούν σε καταφύγιο. «Αυτό που είναι σημαντικό είναι τι παίρνει κάποιος μαζί του για να μπορεί να παραμείνει εκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα», λέει ο Βου και αναφέρει ενδεικτικά ιατροφαρμακευτικό υλικό, ακόμη και εργαλεία για την κατασκευή αυτοσχέδιας τουαλέτας.

Ζαχάροβα για Ταϊβάν: Οι ΗΠΑ αποσταθεροποιούν τον κόσμο

Η Ρωσία κατηγόρησε σήμερα τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι «αποσταθεροποιούν τον κόσμο» προκαλώντας εντάσεις γύρω από την Ταΐβάν, όπου το ενδεχόμενο μιας επίσκεψης της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι, προκαλεί την οργή του Πεκίνου. «Η Ουάσινγκτον αποσταθεροποιεί τον κόσμο. Ούτε μία σύγκρουση δεν έχει διευθετηθεί τις τελευταίες δεκαετίες, όμως πολλές έχουν προκληθεί», ανέφερε στον λογαριασμό της στο Telegram η εκπρόσωπος της ρωσικής διπλωματίας Μαρία Ζαχάροβα. νΌλο και περισσότερο απομονωμένη στη διεθνή σκηνή μετά τη στρατιωτική επέμβασή της στην Ουκρανία και υποφέροντας οικονομικά από τις δυτικές κυρώσεις, η Ρωσία προσπαθεί να προσεγγίσει την Κίνα.