Πελόζι Ταϊβάν: Παραβιάζεται η κυριαρχία και η εδαφική μας ακεραιότητα, λέει η Κίνα

Με μια μακροσκελή δήλωση διαμαρτυρίας, το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας απάντησε άμεσα και οργισμένα στην άφιξη της Νάνσι Πελόζι στην Ταϊβάν. Συγκεκριμένα, το Πεκίνο ζητά από την Ουάσιγκτον «να μην προχωρήσει περισσότερο στο λανθασμένο και επικίνδυνο μονοπάτι». Μεταξύ άλλων, η δήλωση αναφέρει: «Πρόκειται για σοβαρή παραβίαση της αρχής της “μίας Κίνας” και των διατάξεων των τριών κοινών ανακοινωθέντων Κίνας-ΗΠΑ. Έχει σοβαρό αντίκτυπο στα πολιτικά θεμέλια των σχέσεων των δύο χωρών και παραβιάζει σοβαρά την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Κίνας. Υπονομεύει ιδιαίτερα την ειρήνη και τη σταθερότητα στα στενά της Ταϊβάν και στέλνει ένα έντονα λάθος μήνυμα στις αυτονομιστικές δυνάμεις για “ανεξαρτησία της Ταϊβάν”. Η Κίνα αντιτίθεται σθεναρά και καταδικάζει αυστηρά αυτή την κίνηση, και έχει προβεί σε σοβαρό διάβημα και έντονη διαμαρτυρία προς τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Η δήλωση διαμαρτυρίας των Κινέζων συνεχίζει, προειδοποιώντας ότι «αυτές οι κινήσεις, όπως το να παίζει κανείς με τη φωτιά, είναι εξαιρετικά επικίνδυνες. Όσοι παίζουν με τη φωτιά θα χαθούν από αυτήν» και ότι «όλες οι συνέπειες που προκύπτουν» από την επίσκεψη της Πελόζι «πρέπει να βαρύνουν την πλευρά των ΗΠΑ και τις αυτονομιστικές δυνάμεις της “ανεξαρτησίας της Ταϊβάν”».

Ο κινεζικός στρατός έχει τεθεί σε κατάσταση ύψιστης ετοιμότητας και θα ξεκινήσει «στοχευμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις» ως απάντηση στην επίσκεψη της προέδρου της Βουλής των ΗΠΑ Νάνσι Πελόζι στην Ταϊβάν, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας της Κίνας. Ξεχωριστά, η Διοίκηση του Ανατολικού Διοικητικού Θύλακα του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού έκανε γνωστό ότι θα διεξάγει κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις κοντά στην Ταϊβάν από σήμερα το βράδυ και θα προχωρήσει σε δοκιμές συμβατικών πυραύλων στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Ταϊβάν.

Τα γυμνάσια θα περιλαμβάνουν κοινές εναέριες και θαλάσσιες ασκήσεις στα βόρεια, νοτιοδυτικά, νοτιοανατολικά της Ταϊβάν, βολές μεγάλης εμβέλειας στα Στενά της Ταϊβάν και δοκιμές πυραύλων στην θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Ταϊβάν, ανέφερε η Διοίκηση του Ανατολικού Διοικητικού Θύλακα.

Νωρίτερα, το ειδησεογραφικό πρακτορείο NEXTA μετέδωσε πως η Κίνα ανακοίνωσε στρατιωτικές ασκήσεις σε έξι θαλάσσιες περιοχές γύρω από την Ταϊβάν από τις 4 έως τις 7 Αυγούστου. Το υπουργείο Εξωτερικών της Ταϊβάν χαρακτήρισε ψευδείς σήμερα τις αναφορές κινεζικών κρατικών μέσων ενημέρωσης ότι κινεζικά μαχητικά Su-35 πέταξαν πάνω από τα Στενά της Ταϊβάν που χωρίζουν το νησί από την Κίνα.

Το υπουργείο ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι έχει πλήρη αντίληψη των δραστηριοτήτων κοντά στην Ταϊβάν και ότι θα στείλει δυνάμεις ως αντίδραση σε «εχθρικές απειλές».

⚡️#China announces military exercises in six sea areas around #Taiwan from August 4-7. pic.twitter.com/b2Og0yk14E

— NEXTA (@nexta_tv) August 2, 2022