Καρχαρίας ινφλουένσερ: Οργή με τις αναρτήσεις Κινέζας

Αστυνομική έρευνα έχει ξεκινήσει για Κινέζα influencer που ανήρτησε βίντεο στο οποίο πόζαρε δίπλα σε λευκό καρχαρία και στη συνέχεια τον έψησε και τον έφαγε. «Μπορεί να μοιάζει άγριος, όμως το κρέας του είναι πραγματικά πολύ τρυφερό» λέει η ίδια ενώ δαγκώνει μεγάλα κομμάτια από το ψημένο στα κάρβουνα κρέας, σε ένα βίντεο που πόσταρε στα μέση Ιουλίου.

Στο βίντεο, το οποίο αργότερα και λόγω της κατακραυγής διαγράφηκε, η ίδια φαίνεται να ξαπλώνει δίπλα στο ψάρι σε μια προσπάθεια να δείξει πόσο μεγάλο ήταν. Στη συνέχεια, ο καρχαρίας κόπηκε σε κομμάτια, μαριναρίστηκε και ψήθηκε σε μπάρμπεκιου.

The fish eaten by Tizi, a female influencer from Nanchong, Sichuan province, in the video, was confirmed to be a great white shark, a species under national second-class wild animal protection, local police said Sunday. pic.twitter.com/AGOZ6BGPaV

«Αυτοί οι ακαλλιέργητοι καπηλευτές της δημόσιας προσοχής θα πέσουν πολύ χαμηλά για να προσελκύσουν τα βλέμματα» ανέφεραν αρκετοί χρήστες στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι λευκοί καρχαρίες έχουν καταταχθεί από τη Διεθνή Ένωση για την Προστασία της Φύσης στα ευπαθή είδη – ένα βήμα πριν χαρακτηριστούν απειλούμενα. Οι πληθυσμοί τους βρίσκονται σε διαρκή απειλή τις τελευταίες δεκαετίες ιδίως για τα πτερύγιά τους και λόγω της αλιείας με παραγάδι.

🦈 A watermark on her video claimed the creature was “edible” and “bred in captivity” — but social media users have questioned this because great whites typically mate only in the wild and take several decades to reach sexual maturity

