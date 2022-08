Κέιτι Πέρι πίτσα: Η… νόστιμη έκπληξη στους θαυμαστές της

Η Κέιτι Πέρι ξεκίνησε πριν λίγες μέρες έναν νέο κύκλο εμφανίσεων στο Λας Βέγκας. Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης Zouk, η τραγουδίστρια αποφάσισε να το «γιορτάσει», με έναν ανορθόδοξο τρόπο. Ενώ η Πέρι φαινόταν να διασκεδάζει πλάι στην κονσόλα του DJ, επέλεξε να χαρίσει μία στιγμή στο κοινό που έκανε τον γύρο του διαδικτύου μέσα σε λίγα λεπτά.

Imagine being in a club and Katy Perry is throwing pizza in the crowd😬 The fuck she thinks? She ruined my white shirt… — Taillon William (@willyplotte) August 1, 2022

Η τραγουδίστρια πήρε ένα-ένα τα κομμάτια από μια πίτσα και τα πέταξε στο κοινό, το οποίο… τα υποδέχτηκε με χαρά. Το βίντεο ανέβηκε αρχικά στον λογαριασμό του περιοδικού azed στο Instagram και όπως ήταν αναμενόμενο έφερε πλήθος αντιδράσεων. Πολλοί επευφημούσαν την Πέρι για την κίνηση της, ενώ άλλοι την κατηγορούσαν για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε όχι μόνο τους θαυμαστές της, αλλά και το κοινό.

I need more pop stars to throw pizza at fans!! — Rob (@robsteers) August 1, 2022

You know it's Katy Perry when there's pizza 🍕 pic.twitter.com/JGi5M8PLjk — 🆅 (@loveperrysk) July 31, 2022

Me and my baby 👼👶went to that Katy perry concert🎤🎙️, she threw pizza🍕 on my baby, how rude😠😡 pic.twitter.com/JFLbMDCslG — Daisy Stalli Johnson (@AllThingAbtEnzo) August 1, 2022

«Το να πετάς φαγητό δεν είναι cool», «Απολύτως ανεύθυνο», «Τώρα θα θέλει να γίνει πρέσβειρα κατά της παγκόσμιας πείνας», «Τυπικό για τους πλούσιους ανθρώπους» ανέφεραν ορισμένοι χρήστες, με άλλους να αποθεώνουν τη στάση της «Βασίλισσα της πίτσας», «Επικό», «Θέλω και άλλους σταρ να πετάνε πίτσα στο κοινό τους».