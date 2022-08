Διαχωρίστηκαν σιαμαία: Ήταν ενωμένα στο κεφάλι – Τα μεγαλύτερα σε ηλικία

Σιαμαία αγοράκια από τη Βραζιλία που ήταν ενωμένα στο κεφάλι διαχωρίστηκαν με επιτυχία έπειτα από πολύωρες επεμβάσεις. Δεδομένου, ότι σήμερα είναι 4 ετών θεωρούνται ότι είναι τα μεγαλύτερα σε ηλικία που κατάφεραν να επιζήσουν. Ο Bernardo και ο Arthur Lima σε τουλάχιστον επτά χειρουργικές επεμβάσεις στο Ρίο ντε Τζανέιρο και πλέον τα παιδιά είναι έτοιμα να ζήσουν μια φυσιολογική ζωή. Σημειώνεται, ότι αυτά ονομάζονται κρανιοπαγή δίδυμα και η περίπτωση είναι εξαιρετικά σπάνια. Για την αποκόλλησή τους χρειάστηκαν περισσότεροι από 100 γιατροί και νοσοκόμοι. Οι χειρουργοί πέρασαν μήνες εξασκώντας διάφορες τεχνικές σε συνθήκες εικονικής πραγματικότητας πριν ξεκινήσει η λεπτή διαδικασία.

Surgeons spent months trialling techniques using virtual reality before beginning the real procedures on the three-year-old boys, Bernardo and Arthur Lima.

Το Gemini Untwined, μια φιλανθρωπική οργάνωση που ιδρύθηκε από τον δρ. Jeelani, βοήθησε τους γονείς των αγοριών να συγκεντρώσουν χρήματα για την επέμβαση. Η φιλανθρωπική οργάνωση είπε ότι ο διαχωρισμός των αγοριών ήταν μια από τις πιο περίπλοκες διαδικασίες που ολοκληρώθηκαν ποτέ, προσθέτοντας ότι πολλοί χειρουργοί δεν το πίστευαν καν ότι ήταν δυνατό. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, μία στις 60.000 γεννήσεις καταλήγει σε σιαμαία δίδυμα, και μόνο το 5% αφορά στη σπάνια περίπτωση κρανιοπαγών διδύμων.

Brazilian twins who were conjoined at the head have been successfully separated by a UK-based surgeon, a report in the Independent said. Bernardo and Arthur Lima, both almost 4, underwent at least seven surgeries in Rio de Janeiro pic.twitter.com/roPVVfg1Tt

— WeJan (@WeJanNews) August 1, 2022