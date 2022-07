Άσλεϊ Τζαντ – μητέρα: «Ήθελε να ξεφύγει από τον εαυτό της»

Για την αυτοκτονία της μητέρας της, Ναόμι, και τα προβλήματα ψυχικής υγείας που αντιμετώπιζε, μίλησε για πρώτη φορά δημόσια, η Άσλεϊ Τζαντ. Μιλώντας στο podcast του Ντέιβιντ Κέσλερ, η ηθοποιός αναφέρθηκε στα παιδικά της χρόνια δίπλα στη Ναόμι Τζαντ και εξήγησε πως μόνο μετά τον θάνατό της, κατάλαβε για πρώτη φορά πόσο σκληρή ήταν η μάχη που έδινε η μητέρα της. Υπενθυμίζεται πως η διάσημη τραγουδίστρια έβαλε τέλος στη ζωή της τον Μάιο με ένα πυροβόλο όπλο, αφού πάλεψε για χρόνια με βαριά ψυχολογικά προβλήματα, όπως η κατάθλιψη. Η Τζαντ μάλιστα, είχε αποκαλύψει εκείνο το διάστημα στο «Good Morning America», τον τρόπο με τον οποίο αυτοκτόνησε η μητέρα της, τονίζοντας πως η οικογένειά της προσπαθούσε να έχει τον έλεγχο των πληροφοριών που διέρρεαν για τη Ναόμι Τζαντ στον Τύπο, πριν να δημοσιοποιηθεί η αυτοψία της.

Ashley Judd hopes mother Naomi was able to find peace when she died – Ashley Judd understands that her mother was "in pain" and doing the "best that she could" as a parent. …

