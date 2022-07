Κινέζικος πύραυλος – Ελλάδα: Προειδοποίηση της EASA

Κομμάτια από έναν κινεζικό πύραυλο ενδέχεται να πέσουν στην Ελλάδα, είτε το Σάββατο 30/7 είτε την Κυριακή 31/7, σύμφωνα με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αεροπορική Ασφάλεια. Ο συγκεκριμένος πύραυλος είχε απογειωθεί στις 24 Ιουλίου και πλέον βρίσκεται σε διαδικασία συντριβής. Όπως γίνεται συχνά με τέτοιους πυραύλους, καταστρέφονται κατά τη διάρκεια εισόδου στην ατμόσφαιρα της Γης, ωστόσο ο πύραυλος αυτός είναι μήκους 30 μέτρων και ζυγίζει 22 τόνους, οπότε υπάρχει πιθανότητα να μη διαλυθεί σε περισσότερα μικρά κομμάτια.

Ready for impact!?

China's most powerful space rocket to crash into Earth on Sunday

Debris of a large, newly launched China's most powerful rocket—Long March 5B— is expected to re-enter Earth on coming Sunday weekend in an uncontrolled re-entry the Beijing government said. pic.twitter.com/bVJO2iGUbs

