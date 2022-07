Blonde Netflix: Η Ana de Armas… είναι η μετενσάρκωση της Marilyn Monroe

Όλα δείχνουν πως η Ana de Armas θα παίξει τον ρόλο της καριέρας της στο “Blonde”, καθώς θα μεταμορφωθεί ως Marylin Monroe στην ημιβιογραφική ταινία σε σκηνοθεσία Andrew Dominic.

ana de armas as marilyn monroe in blonde.. this is insanity pic.twitter.com/m3s9hEIw8n

— norma jeane (@versaceschanel) July 27, 2022