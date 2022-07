Λάνα Ντελ Ρέι: Άγνωστος έκλεψε το αυτοκίνητό της

Η Λάνα Ντελ Ρέι νιώθει πως απειλείται η ασφάλειά της, καθώς ένας άνδρας, ο οποίος ονομάζεται Έρικ Εβεράρντο, όχι μόνο επισκέφτηκε ξανά την κατοικία της στο Λος Άντζελες, αλλά της έκλεψε επίσης το αυτοκίνητό της. Σύμφωνα με δημοσίευμα του ΤΜΖ, η γνωστή τραγουδίστρια υπέβαλε στο Δικαστήριο αίτημα για περιοριστικά μέτρα εις βάρος του. Η τραγουδίστρια δήλωσε πως ο Έρικ την παρενόχλησε, ενώ έχει επισκεφτεί τουλάχιστον δύο φορές το σπίτι της απρόσκλητος. Σε έγγραφα που εξασφάλισε το ΤΜΖ, η Λάνα Ντελ Ρέι κατέθεσε πως ο άνδρας αυτός την επισκέφτηκε για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο, χωρίς φυσικά να έχει την άδειά της. Μάλιστα, φεύγοντας έκλεψε ένα από τα αυτοκίνητά της, μάρκας Jaguar. Αν και δικάστηκε για την κλοπή όμως, δεν σταμάτησε εκεί.

Lana Del Rey claims she has a stalker on her hands, and she's just got court-ordered protection against him. https://t.co/2LeR6EAPJD

— TMZ (@TMZ) July 26, 2022