Κέισι Μίζιου μαγιό: Στην πισίνα με το πιο sexy μπικίνι

Τις πιο όμορφες στιγμές της έζησε η Κέισι Μίζιου στις διακοπές της στην Λευκάδα και τις μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram με μία σειρά φωτογραφιών. Το γοητευτικό μοντέλο δημοσίευσε αρκετά στιγμιότυπα από τη χαλαρή καθημερινότητά της στο νησί κι ανάμεσα σε αυτά ήταν και πόζες της δίπλα από την πισίνα. Μάλιστα το χρωματιστό μαγιό της κέντρισε τα βλέμματα κι η ίδια κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις με το φωτογραφικό αποτέλεσμα.

«I had the best time🍒🧚🏼‍♂️#lefkada» έγραψε η Κέισι Μίζιου στη λεζάντα για τις διακοπές της που θα της μείνουν αξέχαστες.