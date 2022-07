Ιστιοφόρος ξιφίας: «Κάρφωσε» γυναίκα πάνω σε βάρκα

Μια γυναίκα μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο αφού ένας ιστιοφόρος ξιφίας βάρους περίπου 45 κιλών την «κάρφωσε» την ώρα που ένας ψαράς επιχειρούσε να βάλει το ψάρι μέσα στη βάρκα, στα ανοιχτά της Φλόριντα των ΗΠΑ. Ο ξιφίας πήδηξε έξω από το νερό και την τραυμάτισε με το ρύγχος του στη βουβωνική χώρα ενώ εκείνη στεκόταν δίπλα στο ψαρά.

Ολα συνέβησαν τόσο γρήγορα, που η γυναίκα δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Οι ιστιοφόροι θεωρούνται από πολλούς ως τα πιο γρήγορα ψάρια στον ωκεανό.

Οι δύο άνδρες στο σκάφος, που επέβαιναν μαζί της στο σκάφος, άσκησαν πίεση στο τραύμα αμέσως.

Η γυναίκα ήταν σε καλή κατάσταση στο νοσοκομείο την Κυριακή, δήλωσε στο CNN εκπρόσωπος του νοσοκομείου HCA Florida Lawnwood.

A sailfish, weighing approx 100 pds, jumped out of the water and impaled Katherine Perkins 70, from Maryland in the groin area with its sharp bill, according to a report from Martin County Sheriff's Office. The woman was trying to reel the fish in near Florida's Atlantic Coast.😬 pic.twitter.com/2axjO1PO4m

— Sumner (@renmusb1) July 25, 2022