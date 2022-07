Φρέγια – θαλάσσιος ίππος: Το viral θηλαστικό που… βυθίζει σκάφη αλλά δεν το μαλώνει κανείς!

Εδώ και μια εβδομάδα, ένας θαλάσσιος ίππος με το παρατσούκλι Φρέγια κοσμεί τη Νορβηγία με την παρουσία του, βυθίζοντας μερικά σκάφη, αλλά κανείς δεν κρατά κακία. Το θαλάσιο θηλαστικό ζυγίζει 600 κιλά και έχει λάβει το όνομά της από τη σκανδιναβική θεά της αγάπης και ομορφιάς. Η Φρέγια έχει κάνει τις εμφανίσεις της στη Βρετανία, την Ολλανδία, τη Δανία και τη Σουηδία αλλά επέλεξε να περάσει μερικές μέρες του καλοκαιριού στη Νορβηγία. Συνηθίζει να σκαρφαλώνει σε σκάφη που είναι δεμένα στο λιμάνι του Κραγκέρο, ενός ειδυλλιακού χωριού στη νότια ακτή, ενώ ακολουθούσε την ίδια πρακτική και στο Όσλο, όπου βρισκόταν προ ημερών. Η παρουσία του πελώριου θαλάσσιου θηλαστικού, το οποίο συνήθως ζει στα βορειότερα γεωγραφικά πλάτη της Αρκτικής, έχει δημιουργήσει ένα εύλογο κλίμα περιέργειας ανάμεσα στους ντόπιους, αλλά και τα μέσα ενημέρωσης, με τη Φρέγια να γίνεται κορυφαία είδηση.

#Freya the Arctic walrus lolls in Oslo after leaving a trail of damage to small boats … official statement says: "Walruses are wild, protected and Red-Listed animals: that means that euthanasia is the last option" https://t.co/n8pQE9ouYC @fiskeridir pic.twitter.com/cWglzOaW5f

— alister doyle (@alisterdoyle) July 26, 2022