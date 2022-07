Κέιτ Μος – Τζόνι Ντεπ: Το μοντέλο εξηγεί γιατί μίλησε στη δίκη με την Χερντ

Η Κέιτ Μος σε πρόσφατη συνέντευξή της, αποκάλυψε γιατί ένιωθε την ανάγκη, να υπερασπιστεί τον πρώην σύντροφό της Τζόνι Ντεπ στη μήνυση του για συκοφαντική δυσφήμιση, εναντίον της πρώην συζύγου του, Άμπερ Χερντ. Το διάσημο μοντέλο που μετά βίας δίνει συνεντεύξεις ή μιλά δημόσια, έσπασε τη σιωπή της για να δώσει στοιχεία μέσω βιντεοκλήσης στην πολύκροτη δίκη Ντεπ και Χερντ. Η ίδια μίλησε με αφορμή τις φημολογίες της πρωταγωνίστριας του Aquaman, ότι ο Ντεπ είχε κάποτε σπρώξει το μοντέλο από τις σκάλες, κατά τη διάρκεια της σχέσης τους τη δεκαετία του 1990 και ήταν απόλυτα σαφής στην κατάθεσή της.

Μιλώντας σε ζωντανή σύνδεση στο δικαστήριο πριν μερικούς μήνες, η Κέιτ Μος αρνήθηκε τους ισχυρισμούς της Χερντ και εξήγησε τι ακριβώς συνέβη εκείνη την ημέρα, κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στη Τζαμάικα. Όταν ερωτήθηκε πώς ξέρει τον Ντεπ, το μοντέλο επιβεβαίωσε ότι είχε ρομαντική σχέση με τον Ντεπ από το 1994 μέχρι το 1998: «Ποτέ δεν με έσπρωξε, δεν με κλώτσησε και δεν με πέταξε από καμιά σκάλα», είπε χαρακτηριστικά. Όπως ανέφερε αργότερα, η ίδια γλίστρησε στη σκάλα, καθώς τα σκαλιά ήταν βρεγμένα.

Εκείνος όχι μόνο τη βοήθησε να σηκωθεί, αλλά ανέλαβε την φροντίδα της: «Φεύγαμε από το δωμάτιο, ο Τζόνι έφυγε πριν από εμένα και προηγουμένως, είχε καταιγίδα. Καθώς έβγαινα από το δωμάτιο, κατέβηκα τις σκάλες και γλίστρησα, πόνεσε η πλάτη μου. Ούρλιαξα, γιατί δεν ήξερα τι μου είχε συμβεί και πονούσα πολύ. Γύρισε τρέχοντας για να με βοηθήσει και με μετέφερε πίσω στο δωμάτιό μου και ζήτησε ιατρική βοήθεια», δήλωσε τον μοντέλο κατά τη διάρκεια της δίκης. Η Κέιτ Μος μίλησε για τη συμμετοχή της στη δίκη στην εκπομπή του BBC Desert Island Discs, στην οποία ζητείται από δημόσια πρόσωπα να επιλέξουν τους επτά αγαπημένους τους δίσκους, ένα βιβλίο, ένα πολυτελές αντικείμενο και επίσης να συζητήσουν τη ζωή τους.

Ερωτηθείσα γιατί αποφάσισε να μιλήσει υπέρ του Ντεπ, απάντησε: «Ξέρω την αλήθεια για τον Τζόνι. Ξέρω ότι δεν με κλώτσησε ποτέ από τις σκάλες. Έπρεπε να πω αυτή την αλήθεια». Μετά τη δικαστική νίκη του Ντεπ η πρωταγωνίστρια του Aquaman άσκησε έφεση κατά της απόφασης δικαστηρίου της Βιρτζίνια που αποφάνθηκε ότι δυσφήμισε τον πρώην σύζυγό της Τζόνι Ντεπ, σε ένα άρθρο γνώμης όπου έγραφε ότι ήταν θύμα σεξουαλικής βίας.

“I know the truth about Johnny [Depp]. I know he never kicked me down the stairs. I had to say the truth.” – Kate Moss on why chose to defend Johnny Depp in courthttps://t.co/uNNlmxnUq1 pic.twitter.com/XXE8u0fbt1

— M (@mimasdiaries) July 24, 2022