Μαρέβα Μητσοτάκη Ουκρανία: Το “ευχαριστώ” από τον πρέσβη στην Ελλάδα

Τη Μαρέβα Μητσοτάκη ευχαρίστησε δημόσια μέσω Twitter, ο πρέσβης της Ουκρανίας στην Ελλάδα, Sergii Shutenko. Ο κ. Shutenko έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτηση του: «Ευχαριστώ τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη για τη συμμετοχή της στη 2η Σύνοδο Κορυφής των Πρώτων Κυριών και των Πρώτων Κυρίων: “Η Ελλάδα έχει σταθεί στο πλευρό της Ουκρανίας από την αρχή της ευρωπαϊκής πορείας της και θα συνεχίσει να το κάνει, γιατί η Ουκρανία ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση & το μόνο μέλλον που αξίζει για τους Ουκρανούς πολίτες είναι ένα ελεύθερο, δημοκρατικό, ευρωπαϊκό μέλλον”».

Στη Δεύτερη Σύνοδο Κορυφής των Πρώτων Κυριών και των Πρώτων Κυρίων του κόσμου, που οργανώθηκε από την πρώτη κυρία της Ουκρανίας, Ολένα Ζελένσκα, οι συμμετέχοντες συζήτησαν για το μέλλον του κόσμου που διακυβεύεται στην Ουκρανία, αλλά και για τη μεταπολεμική ανοικοδόμηση της χώρας.

Στη διάρκεια των εργασιών της Συνόδου μηνύματα συμπαράστασης στην Ουκρανία απηύθυναν πρώτες κυρίες από όλο τον κόσμο, ανάμεσα στις οποίες η Μπριζίτ Μακρόν και η Μαρέβα Μητσοτάκη, αλλά και ηθοποιοί που έχουν εκφρασθεί δημόσια υπέρ της Ουκρανίας, όπως η Μίλα Κούνις με τον Άστον Κούτσερ και ο Ρίτσαρντ Γκιρ, εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών όπως της Υπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.

Grateful to Mareva Grabowski-Mitsotakis for participation at II Summit of First Ladies&Gentlemen: «🇬🇷 has stood with 🇺🇦from the very beginning of its 🇪🇺path and will continue to do so,because 🇺🇦belongs to 🇪🇺& the only future worthy for UA citizens is a free, democratic, 🇪🇺future» pic.twitter.com/Tc0hhqSzzO

