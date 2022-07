Σώμα Έλον Μασκ: Ο μεγιστάνας… ξαναχτυπά!

Θέμα συζήτησης στα social media έχει γίνει τις τελευταίες ημέρες ο Έλον Μασκ με αφορμή τις διακοπές του στη Μύκονο, και φαίνεται πως το διασκεδάζει και ο ίδιος. Ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης της Tesla βρέθηκε την περασμένη εβδομάδα για ολιγοήμερες διακοπές στη Μύκονο παρέα με τον φίλο του Άρι Εμανουέλ και την νέα του σύζυγο Σάρα Στάντινγκερ. Οι φωτογραφίες αυτές από τις στιγμές χαλάρωσης στο πολυτελές γιοτ τους, έγιναν viral με τους χρήστες των social media να σχολιάζουν ποικιλοτρόπως τόσο το αγύμναστο σώμα του γυμνόστηθου Έλον Μασκ, όσο και το πόσο άσπρος ήταν.

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο όμως δεν φαίνεται να πτοήθηκε καθόλου από την αρνητική κριτική που δέχτηκε, απαντώντας αρχικά σε ένα σχόλιο χρήστης, γράφοντας στο Twitter πως «ίσως θα έπρεπε να βγάζω το πουκάμισό μου πιο συχνά… free the nip». Ακολούθησε και δεύτερη απάντησε σε κάποιον χρήστη που αντιπαρέβαλε μια φωτογραφία του με μία ενός άσπρου μπουλντόγκ, με τον Έλον Μασκ να σχολιάζει πως «τουλάχιστον οι γάμπες μου είναι μεγαλύτερες».

According to new CDC guidelines anyone posting a shirtless pick of @elonmusk to make fun of him must also post a shirtless pic of themselves for comparison

— Whole Mars Catalog (@WholeMarsBlog) July 21, 2022