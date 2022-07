Έκρηξη ηφαιστείου – Ιαπωνία: Σε έκτακτη ανάγκη η περιοχή

Η Ιαπωνία αύξησε το επίπεδο συναγερμού έκτακτης ανάγκης στο μέγιστο πέντε και κάλεσε τους κατοίκους να απομακρυνθούν, μετά από ηφαιστειακή έκρηξη. Το Σακουρατζίμα στο δυτικό νησί Κιούσου ξέσπασε περίπου στις 8.05 μ.μ. τοπική ώρα σήμερα, ανακοίνωσε η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA).

Υπήρξαν αναφορές για ηφαιστειακές πέτρες που έπεφταν «βροχή» σε απόσταση 2,5 χιλιομέτρων από το ηφαίστειο, σύμφωνα με το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NHK. Ο κοντινός πυρηνικός σταθμός Σεντάι δεν είδε καμία ανωμαλία, επιβεβαίωσαν οι ρυθμιστικές αρχές. Το επίπεδο συναγερμού για την έκρηξη αυξήθηκε στο 5, το υψηλότερο, ενώ σε ορισμένες περιοχές συνιστάται η εκκένωση, πρόσθεσε. Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για ζημιές.

The moment Sakurajima volcano in Kagoshima, Japan, erupted earlier this evening Source: https://t.co/lzRD6KBalT pic.twitter.com/8qDABIIynL — Tom Bateman (@tomb8man) July 24, 2022

BREAKING: Volcanic alert level raised from 3 to 5, the highest level, for Sakurajima volcano in Kagoshima Prefecture in Japan following an explosive eruption on Sunday. People in the danger zone urged to evacuate pic.twitter.com/uhoEjhtDy4 — Faytuks News Δ (@Faytuks) July 24, 2022

Από τα πιο ενεργά ηφαίστεια της Ιαπωνίας

Το Σακουρατζίμα είναι ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια της Ιαπωνίας και εκρήξεις διαφόρων επιπέδων λαμβάνουν χώρα σε τακτική βάση. Το 2019 εκτόξευσε τέφρα ύψους 5,5 χιλιομέτρων. Το μεγαλύτερο μέρος της πόλης Καγκοσίμα βρίσκεται απέναντι από τον κόλπο του ηφαιστείου, αλλά περαιτέρω κατοικημένες περιοχές σε απόσταση περίπου 3 χιλιομέτρων από τον κρατήρα ενδέχεται να διαταχθεί να εκκενωθούν, ανέφερε η NHK.

Αξιωματούχοι του γραφείου του πρωθυπουργού Φούμιο Κισίντα συγκεντρώνουν πληροφορίες για την κατάσταση, πρόσθεσε.