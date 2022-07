Θάνατος σε πισίνα στο Ισραήλ: Το περιστατικό συνέβη στην πόλη Karmi Yosef

Ένας νέος άνθρωπος μόλις 30 ετών πνίγηκε σε ιδιωτική πισίνα σε φιλικό σπίτι στο Ισραήλ όταν άνοιξε στο εσωτερικό μέρος της και τον «ρούφηξε». Τέσσερις ώρες μετά ανασύρθηκε νεκρός από τους διασώστες. Η αστυνομία του Ισραήλ που έφτασε στο σπίτι με την πισίνα, έθεσε τους ιδιοκτήτες του, ένα ζευγάρι περίπου 60 ετών, σε κατ’ οίκον περιορισμό. Ο άτυχος νέος συμμετείχε σε πάρτι που διοργανώθηκε στη βίλα τους. Ο άνδρας και η γυναίκα, είναι ύποπτοι για πρόκληση θανάτου από αμέλεια, δήλωσε η αστυνομία του Ισραήλ.

Το ζευγάρι συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης, 21 Ιουλίου. Το δικαστήριο αποφάσισε να τους αφήσει ελεύθερους μία ημέρα μετά, υπό «περιοριστικούς όρους κατ’ οίκον περιορισμού» για πέντε ημέρες. Το περιστατικό συνέβη στην πόλη Karmi Yosef, 25 μίλια (40 χιλιόμετρα) νοτιοανατολικά του Τελ Αβίβ.νΒίντεο από κινητό τηλέφωνο από τη σκηνή δείχνει πλωτήρες και νερό να αναρροφώνται στον πυθμένα, στο κέντρο της πισίνας. Όσοι κάθονταν στην άκρη της πισίνας άρχισαν να φωνάζουν πανικόβλητοι.

Sinkhole opens up in the bottom of a swimming pool in Israel. Reports say one man was sucked in and died.pic.twitter.com/VBQbVrJnyp

