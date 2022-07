Άνοιξε τρύπα σε πισίνα: Αδιανόητο δυστύχημα στο Ισραήλ

Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του όταν τον ρούφηξε μια τρύπα που άνοιξε ξαφνικά κάτω από μια πισίνα στο Ισραήλ. Ο 34χρονος άνδρας με το όνομα Κλιλ Κίμχι εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο τέλος μιας σήραγγας 15 μέτρων κάτω από την πισίνα, στην πόλη Καρμέι Γιοσέφ, στο κεντρικό Ισραήλ. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, εξοπλισμένες με ειδικές κάμερες, έστησαν μια κατασκευή για να αποτρέψουν την κατάρρευση της υπόλοιπης πισίνας και πραγματοποίησαν μια 4ωρη επιχείρηση διάσωσης, προτού βρουν το πτώμα του άνδρα.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια ενός pool πάρτι με περισσότερα από 50 άτομα. Όπως μπορεί να δει κανείς στο βίντεο, που έχει γίνει viral στο Twitter, η τρύπα άνοιξε τελείως ξαφνικά και άδειασε μέσα σε ελάχιστο χρόνο όλο το νερό της πισίνας. Ένα φουσκωτό φλαμίνγκο φαίνεται να εξαφανίζεται μέσα στην τρύπα στο κέντρο της πισίνας, καθώς οι καλεσμένοι στο πάρτι προσπαθούν να ξεφύγουν. Οι Αρχές δήλωσαν ότι ένας 34χρονος που επίσης παρασύρθηκε κάτω από την τρύπα κατάφερε να γλιτώσει με ελαφρά τραύματα. Η αστυνομία διερευνά επίσης κατά πόσο η πισίνα λειτουργούσε με τη σωστή αδειοδότηση.

Όπως δήλωσε ο τραυματιοφορέας Ούρι Νταμάρι στην «Jerusalem Post»: «Πρόκειται για ένα πολύ ασυνήθιστο περιστατικό. Όταν έφτασα στο σημείο είδα έναν λάκκο που είχε ανοίξει στον πυθμένα της άδειας πισίνας. Ο κόσμος που βρισκόταν εκεί μου είπε ότι η τρύπα άνοιξε ξαφνικά και μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα το νερό εξαφανίστηκε μέσα στην τρύπα». Ένας καλεσμένος στο πάρτι δήλωσε στο ισραηλινό κανάλι 12: «Η στάθμη του νερού άρχισε ξαφνικά να υποχωρεί και άνοιξε μια τρύπα, δημιουργώντας μια δίνη που παρέσυρε δύο άτομα μέσα».

Ένας άλλος μάρτυρας δήλωσε στο Ynet πως «το έδαφος έπεσε. Είδα δύο ανθρώπους να εξαφανίζονται». Πρόσθεσε πως υπήρχαν έξι άτομα στην πισίνα όταν άνοιξε η τρύπα και πως τους φώναξε να βγουν. Αρχικά νόμιζαν ότι επρόκειτο για κάποιο παιχνίδι, πριν συνειδητοποιήσουν τι συνέβαινε και σπεύσουν να σωθούν.

Sinkhole opens up in the bottom of a swimming pool in Israel. Reports say one man was sucked in and died.pic.twitter.com/VBQbVrJnyp

— Noam Blum (@neontaster) July 21, 2022