Έλον Μασκ Μύκονος: Οι απαντήσεις του στις φωτογραφίες που είναι κάτασπρος

Ο Έλον Μασκ πάντα βρίσκει χρόνο να απαντά στα σχόλια των χρηστών του Twitter. Και φαίνεται πως τον διασκέδασαν ιδιαίτερα αυτά που αφορούσαν τις φωτογραφίες του από τη Μύκονο. Το προηγούμενο σαββατοκύριακο ο δισεκατομμυριούχος ταξίδεψε στο «νησί των ανέμων» με την παρέα του και όπως αναμενόταν δεν πέρασε απαρατήρητος. Μεταξύ άλλων, ο φωτογραφικός φακός τον «συνέλαβε» χωρίς μπλούζα, σε σκάφος.

Haha damn, maybe I should take off my shirt more often … free the nip!!

(already back in the factory btw)

— Elon Musk (@elonmusk) July 18, 2022