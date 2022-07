Καύσωνας Βρετανία: Σημείωσε την πιο ζεστή μέρα στην ιστορία της

Τους 40,2 βαθμούς Κελσίου έφτασε η θερμοκρασία στο αεροδρόμιο Χίθροου, καταγράφοντας νέο ρεκόρ όλων των εποχών στη Βρετανία. Σύμφωνα με ανάρτηση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Βρετανίας, στο αεροδρόμιο Χίθροου καταγράφηκε θερμοκρασία 40,2 C στις 12:50 μ.μ., ενώ προσθέτει πως η θερμοκρασίες εξακολουθούν να ανεβαίνουν σε πολλά μέρη. Νωρίτερα σήμερα, 39,1C καταγράφηκαν στο Τσάρλογουντ του Σάρεϊ – καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 38,7 βαθμών Κελσίου, που είχε σημειωθεί το 2019 στον Βοτανικό Κήπο του Κέιμπριτζ.

Σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία, για σήμερα προβλέπονται θερμοκρασίες έως και 41 βαθμούς Κελσίου, ενώ μεγάλο μέρος της Βρετανίας εξακολουθεί να βρίσκεται υπό σε συναγερμό για τον καιρό. Το νυχτερινό ρεκόρ καταρρίφθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Κένλεϊ του Σάρεϊ σημειώνοντας 25,8 βαθμούς Κελσίου. Η αφόρητη ζέστη έχει ήδη προκαλέσει σημαντικές διαταραχές στα ταξίδια με το αεροδρόμιο του Λούτον να αναγκάζεται να αναστείλει τις πτήσεις χθες λόγω βλάβης στον διάδρομο προσγείωσης. Προβλήματά όμως σημειώνονται και στους αυτοκινητοδρόμους, με την αστυνομία να αναφέρει πως ένα τμήμα του αυτοκινητόδρομου στο Κεϊμπριτζσάιρ θύμιζε «πίστα πατινάζ» αφού παραμορφώθηκε από τη ζέστη. Την ίδια ώρα, οι χρήστες των τρένων έχουν προειδοποιηθεί για καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων καθώς η ζέστη έχει λιώσει ακόμη και ράγες.

🌡️ Our hottest rail recorded yesterday was 62°C, in Suffolk!

Rail temperature can be about 20°C higher than air temperature, causing it to expand, bend and break:

👉 https://t.co/Z4yXpXDxjH

We're doing everything we can to keep you safe.#heatwaveuk #heatwave #statoftheday pic.twitter.com/nkEaD7zBkj

— Network Rail (@networkrail) July 19, 2022