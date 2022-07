Τσιτσιπάς για ψάρια: Νέο tweet, αφορμή για… καζούρα

Νέο χαμό προκάλεσε στα social media ο Στέφανος Τσιτσιπάς με ανάρτηση που έκανε στο Twitter. Αυτή τη φορά, ο Έλληνας πρωταθλητής του τένις εξέφρασε δημόσια την άποψή του για το πώς… βιώνουν τα ψάρια το ψάρεμα.

Fishing must look like alien abductions for fish.

“Το ψάρεμα πρέπει να φαίνεται στα ψάρια σαν απαγωγή από εξωγήινους”, έγραψε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, με αποτέλεσμα πολλοί χρήστες να σπεύσουν να σχολιάσουν με επικριτική διάθεση. Κάποιοι μάλιστα επισήμαναν στον Στέφανο Τσιτσιπά ότι αυτή η διατύπωση έχει γίνει ξανά στο παρελθόν και πρότειναν στον αθλητή να βρει κάτι πιο αυθεντικό για να δημοσιεύσει. Δεν έλειψαν πάντως κι αυτοί που στάθηκαν στο πλευρό του, καλώντας τους υπόλοιπους χρήστες των social media να χαλαρώσουν λίγο και να χαμογελάνε.

Μόλις πριν από μερικές ημέρες ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε βρεθεί ξανά στο στόχαστρο κριτικής, με μία ανάρτηση για τα ενοίκια. Ο Έλληνας πρωταθλητής, ο οποίος είναι πολύ ενεργός στα social media, εξηγούσε στο tweet του πως δεν είχε καταλάβει πόσο γρήγορα περνά ο μήνας, μέχρι να αρχίσει να πληρώνει κι εκείνος ενοίκιο. “Δεν είχα συνειδητοποιήσει ποτέ πόσο σύντομος είναι ένας μήνας μέχρι που άρχισα να πληρώνω ενοίκιο”, έγραψε χαρακτηριστικά στο Twitter ο 23χρονος τενίστας.

Όπως ήταν λογικό τα σχόλια έπεσαν ‘βροχή’, με τους περισσότερους να τον καλούν να μην αναφέρεται σε τέτοια ζητήματα, με δεδομένη την οικονομική του κατάσταση. “Καλώς ήρθες στον κόσμο μας Στέφανε”, του έγραψε κάποιος, ένα δράμα ζει σχολίασε άλλος χρήστης, ενώ κάποιος τον ρώτησε εάν πρόλαβε να κάνει αίτηση για… power pass και fuel pass.

I never realised how short an actual month is until I started paying rent.

— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) July 15, 2022