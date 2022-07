Τουρκία – Κρήτη: Η FAZ σχολιάζει τις προκλήσεις, με αναφορά στην Ουκρανία!

Τη γερμανική κοινή γνώμη ενημερώνει ο ανταποκριτής και γνώστης των ελληνικών θεμάτων, Μίχαελ Μάρτενς για τις τουρκικές εδαφικές αξιώσεις που φτάνουν εσχάτως ακόμη και μέχρι την Κρήτη. Ο αρθρογράφος της Frankfurter Allgemeine Zeitung κάνει έναν παραλληλισμό με το ουκρανικό. «Ένα από τα διδάγματα από την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία είναι ότι, όσο δύσκολο κι αν είναι, πρέπει να παίρνει κανείς στα σοβαρά αυτά που λένε οι αυταρχικοί – ιδιαίτερα μάλιστα όταν ακούγονται περιπετειώδη και παράλογα. Οι ειδικοί έχουν συχνά προειδοποιήσει ότι οι ομιλίες, τα κείμενα και άλλες δηλώσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν αποκαλύπτουν τη βούλησή του να καταστρέψει την Ουκρανία. Όμως δεν ακούστηκαν ούτε ελήφθησαν σοβαρά υπόψη. Δεν είναι όμως πολύ αργά για να λάβουμε σοβαρά υπόψη τις απειλές του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν και των κολλητών του».

Take a good look at this map. Crete, Rhodes, Lesvos, Chios, Samos all consumed by Turkey. Α fever dream of extremists or Turkey’s official policy? Another provocation or the true goal?

President Erdogan must make his position clear on his junior coalition partner's latest antics. pic.twitter.com/hX4sSZ924j

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) July 11, 2022