Βίλα Ύψιλον Πελοπόννησος: Η κατοικία που κέρδισε τον τίτλο της εντυπωσιακότερης του κόσμου

Το βραβείο Βuilding of the Year, κατάφερε να αποσπάσει η μαγευτική βίλα στην Πελοπόννησο, Ypsilon, που θεωρείται ένα αριστούργημα της ελληνικής αρχιτεκτονικής. Η εν λόγω κατοικία, διεκδικεί ένα μεγάλο βραβείο, καθώς είναι υποψήφια στο διαγωνισμό «Βuilding of the Year» του περιοδικού Archdaily. Το project διεκδικεί το βραβείο στην κατηγορία των κατοικιών. Να σημειωθεί ότι συμπεριλήφθηκε ανάμεσα στα 5 υποψήφια κτίσματα. Μέσα από 3.000 άλλες διεθνείς συμμετοχές! Η βίλα Ypsilon είναι κτισμένη σε ένα απόμακρο σημείο στην Πελοπόννησο. Δίνει την δυνατότητα στους ένοικους της να απολαμβάνουν το βουνό, αλλά και τη θέα της θάλασσας. Το 150 τετραγωνικών μέτρων οίκημα σχεδιάστηκε από την εταιρία LASSA.

«Ο άξονας των σκεπασμένων στεγών ευθυγραμμίζεται τέλεια με το νησί Σχίζα προς το νότο και ένα χωριό προς τα ανατολικά. Μια άλλη απαίτηση ήταν να σχεδιάσουμε τη διαρρύθμιση που να ενεργοποιεί όλη την περιφέρεια του κτιρίου, αντί να ευνοεί μόνο την πανοραμική θέα στη θάλασσα», δήλωσε ο Lalis στο Dezeen. Σύμφωνα με το Dezeen, οι προσόψεις της βίλας έχουν κλίση προς τα μέσα για να δώσουν στις τρεις αυλές το πλεονέκτημα της σκιάς. Η μια από αυτές έχει πισίνα σε σχήμα ματιού, η άλλη μπορεί να λειτουργήσει ως καθιστικό και η τρίτη έχει χαλίκι στο πάτωμα.

Η βίλα περιλαμβάνει τρία υπνοδωμάτια και μπάνια

Μάλιστα, καθεμία αυλή είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να προσφέρει στον κάτοικο ξεκούραση και χαλάρωση σε διαφορετικές φάσεις της ημέρας. Συγκεκριμένα, η δυτική αυλή με την πισίνα είναι σχεδιασμένη για το πρωί και μεσημέρι, η ανατολική είναι καλύτερη για να καθίσει κάποιος το μεσημέρι και η νότια με το χαλίκι για χρήση από αργά το απόγευμα και μετά.

Η βίλα περιλαμβάνει τρία υπνοδωμάτια και μπάνια, τα οποία βρίσκονται στην ανατολική πλευρά, ενώ το μοναδικό design με τους λευκούς τοίχους με τις τρύπες, τα μίνιμαλ καθιστικά και την τζαμαρία σε ημικύκλιο σχήμα είναι μερικοί λόγοι που το κάνουν ακόμη πιο πολυτελές και ιδιαίτερο Οι αρχιτέκτονες μάλιστα ανέφεραν πως λόγω της απομακρυσμένης τοποθεσίας της κατοικίας, χρειάστηκε να προκατασκευαστεί ένα μεγάλο μέρος της εξωτερικής κατασκευής. Αυτό βοήθησε και στη μείωση των εξόδων συναρμολόγησης και του χρόνου κατασκευής σε μόλις επτά μήνες.