Ρίκι Μάρτιν αιμομιξία: Ποινή φυλάκισης έως και 50 χρόνων αντιμετωπίζει ο τραγουδιστής

Όνομα και επίθετο απέκτησε ο μηνυτής του Ρίκι Μάρτιν, ο οποίος δεν είναι άλλος από τον 21χρονο ανιψιό του, Ντένις Γιαντιέλ Σάντσες. Ο Σάντσες κατηγορεί τον Μάρτιν για αιμομιξία, ψυχική και σωματική κακοποίηση, ενώ σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα αν αυτό αποδειχθεί αληθές, ο παγκοσμίου φήμης τραγουδιστής μπορεί να μείνει στη φυλακή για πέντε δεκαετίες. Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας Marca, πριν από λίγο καιρό, εκδόθηκαν περιοριστικά μέτρα κατά του Μάρτιν στο Πουέρτο Ρίκο, για ενδοοικογενειακή βία. Η ταυτότητα του εντολέα παρέμενε κρυφή μέχρι και αυτή την ώρα, που ο αδερφός του Ρίκι Μάρτιν, Έρικ, αποκάλυψε, ποιος μηνύει τον Πορτορικανό με τόσο βαριές κατηγορίες.

